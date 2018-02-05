清华附中与郑州郑东新区合作办学 总投资14亿元

清华大学附属中学郑东学校效果图 郑州晚报 图

原标题：清华附中正式落户郑州郑东新区，总投资14亿占地逾307亩

2月4日，记者从郑州市郑东新区管委会了解到，郑东新区与清华大学附属中学举行筹建郑东学校方案洽谈会，意味着清华大学附属中学郑东学校，这所由政府投资，注入清华附中超强师资力量的顶尖公办名校正式落户郑州，成为全市教育里程碑事件。学校扎根郑东新区在提升东区教育品质，构建多层次教育体系建设，推动东区教育事业由现代化向国际化转型的同时，也必将为郑州建设国家中心城市提供强大的智力支撑。

清华大学是我国最高学府，走在中国建设世界一流大学的最前列。作为清华大学主办的基础教育品牌，清华大学附属中学在全国教育界拥有极高的声誉。记者了解到，为引进清华大学先进教育思想和优质教育资源，进一步提升郑东新区的教育水平，2017年，郑东新区管委会以启迪控股入驻郑东新区为纽带，积极深化与清华大学战略合作，全力推动清华大学附属中学落地建设郑东学校，并使之成为做强郑东新区文化软实力，促进河南教育事业提质发展的标志性工程。

经过各方的共同努力，今年1月5日，郑东新区管委会与清华大学附属中学正式签订学校筹建合作协议，标志着清华大学附属中学郑东学校的建设迈出了关键一步。为保证项目科学选址，经过前期多方调研和对比，清华大学附属中学郑东学校最终选址在郑东新区区位条件最好、生态环境最优、产业定位最高的龙湖区域北岸，属于中国（河南）自贸区规划范围，与郑州城市地标龙湖金融岛隔湖相望。

记者了解到，作为省市重点项目的清华大学附属中学郑东学校建设总投资14亿元，今年计划投资11.4亿元。按照规划，学校占地面积约307.41亩，地上建筑面积约17.4万平方米，地下建筑面积约14.7万平方米。分为小学初中教学区、高中教学区、体育生活行政区三个区域，共设置132个班，其中幼儿园24个班、480个学前生，小学部36个班、1620个小学生，初级中学部36个班、1800个初中生，高中部36个班、1800个高中生，配备教职工444人。为了确保设计品质，郑东新区通过公开招标，专家评审，最终选定清华大学建筑设计研究院完成方案设计，并特邀清华大学设计研究院院长负责项目。

记者了解到，不仅仅清华附中，河南大学附属中学、郑东新区外籍子女学校……去年以来，这些在全国、全省领先的优质教育资源不断在东区聚集，也让东区由“教育新区”向教育强区加速迈进。郑东新区管委会相关负责人表示，东区将全面深化教育改革，由单一办学向社会联合办学方式转型，将更多优质教育资源向东区加快聚集，在全省率先实现教育现代化、国际化、均衡化的目标。

来源：郑州日报

责任编辑：张义凌