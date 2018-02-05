旷青春被免去广西柳州副市长职务(图/简历)

原标题：旷青春被免去柳州市副市长职务，市第十四届人大代表资格终止

南国今报微信公号2月5日消息，今日（5日）下午，柳州市第十四届人大常委会表决通过旷青春的人大代表资格终止。

2018年1月31日，城中区第十二届人大常委会第十次会议作出决定，接受旷青春辞去柳州市第十四届人民代表大会代表职务。

免去其柳州市副市长职务。

根据《中华人民共和国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的规定，旷青春的代表资格终止。

根据柳州市人民政府官方网站显示，媒体报道旷青春最近一次在公开场合露面，是1月19日下午，参加全市重大项目推进暨征地拆迁工作动员会。

1月17日，2018国际新能源汽车用户评价与应用创新研讨会在柳州举行，旷青春在会上发言。

截至记者发稿，柳州市政府门户网站“领导之窗”栏目中，仍可看到旷青春的名字。

网站信息显示副市长旷青春职责：负责发展改革、环境保护、统计、行政审批、市容管理、园林、机关事务管理、接待等方面工作。

分管市发展改革委（物价局、粮食局）、环保局、统计局、行政审批局（政管办）、城管执法局（市容局）、园林局、机关事务管理局（机关后勤服务中心）、接待办、重点项目建设办。

联系五城区、国家统计局柳州调查队。

旷青春简历

旷青春，男，汉族，1964年11月生，籍贯湖南衡阳， 1990年12月加入中国共产党，1987年7月参加工作，毕业于湖南财经学院计统系统计专业，经济学学士，广西自治区党校行政管理专业研究生学历，高级统计师。

现任柳州市人民政府副市长、党组成员。

历任柳州市统计局科员，柳州市统计局副科长、副局长，柳州市发展和改革委员会副主任，柳州市重点项目建设办公室主任（正处级），柳州市住房和城乡建设委员会主任、副书记、市房产局局长，柳州市发展和改革委员会党组书记、主任，柳州市人民政府党组成员。2016年10月任现职。

来源：南国今报微信号

责任编辑：桂强