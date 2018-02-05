云南发生野象伤人事件致1人死亡 现场一片零乱

原标题：云南澜沧县发生野象伤人事件 致1人死亡

澜沧县亚洲野象群

云南网讯（记者 黎鸿凯）2月4日，记者从澜沧县委宣传部获悉：2月3日，云南省普洱市澜沧县发展河乡发生一起野象肇事致人死亡事件，不幸造成1人死亡。死者罗某某，系发展河乡黑山村芒峨山二队村民，45岁，为发展河乡亚洲象监测员。

据通报，2月3日早上7时52分，死者罗某某和监测员苏某某骑着各自摩托车自黑山村委会前往黑山村汉人寨后山监测象群活动，苏某某因途中接电话，和罗某某拉开一段距离，当苏某某接好电话，步行前往时听到象群的吼叫声，他意识到罗某某可能已遭象群攻击。

因苏某某在山路拐弯处，无法识别前面的具体情况，就及时拨打其他监测员的电话，两名监测员赶到现场后，三人一同前往查看，发现死者摩托车停放在路旁，沿路有死者的帽子，路边树木被折断，有大象的脚印和粪便，现场一片零乱，此时发现死者扑倒在林地中，经喊叫无应答，身体无任何反应，疑似被象群攻击死亡，随即看见大象吼叫着朝监测人员方向跑来，3名监测人员立即撤离现场。

事件发生后，普洱市委、市人民政府，澜沧县委、县人民政府高度重视，立即启动应急预案，迅速抽调县林业局、公安局、森林公安局、发展河乡党委政府、黑山村两委工作人员组成工作组赶赴现场开展处置工作，对死者家属进行安抚，组织人员处理善后事宜。在事故处置过程中，得到了勐海县勐阿镇林业站积极援助。目前，死者尸体已妥善安葬，事故调查和遇难者善后事宜正在进行。

设置警示牌提醒附近人员警惕野象群

为确保当地群众的人身安全，工作组安排人员加强了对肇事野象群活动的监测和预警，在几个通行路口设置警示牌，告知附近人员禁止到该区域活动，加强对周围群众的安全防范宣传工作，最大限度避免类似事件的再次发生，确保人民群众的生命财产安全。

目前，象群已离开事发地，但仍在澜沧县发展河乡黑山村一带活动。据澜沧县林业局监测显示，该象群由18头野象组成，常年在西双版纳州勐海至普洱澜沧一带活动，此次攻击监测员的象群由15头野象组成，另外2头在发展河乡境内活动，1头在勐海县境内活动。

责任编辑：张岩