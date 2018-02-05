北京市平原地区今年基本实现无煤化 提前实现目标

原标题：平原地区今年基本实现无煤化

五年来农村地区二氧化硫减排2.2万吨 PM2.5减排3.2万吨

资料图：北京雾霾天气。中新网记者 金硕 摄

燃煤是本市空气污染的主要来源，压减燃煤对于改善空气质量至关重要，本市已全面完成全市农村地区冬季清洁取暖任务。今年，本市将提前实现环保部要求的北京市2020年基本实现平原地区村庄无煤化的目标。

“现在村里干净多了”

去年冬天，家住通州区大豆各庄村的程秀清家取暖终于用上干净的天然气。走进漂亮的农家院，程秀清高兴地拉着北京晨报记者走进供暖设备间，经过装修，屋子里墙面洁白，地面也干干净净，供暖设备挂在墙上。以前这屋子可没这么干净，“烧煤取暖那会儿这屋子放一屋子的煤，墙面、地板，哪儿哪儿都是黑灰，哪像现在这么亮堂。”程秀清说。

以前烧煤，程秀清每天最重要的事就是添煤、铲煤渣，不光累，小院儿也时常落满煤灰，而且一进村空气里都有股煤烟味。程秀清说：“以前家家户户烧煤取暖，空气都不好闻，味道炝鼻，可是现在村里干净多了，空气也好了。”除了家里干净了，屋内温度恒温也令程秀清十分满意，她告诉记者：“现在我只要把供暖设备打开，调好温度，24小时都是一个温度，屋里特别舒服，不像以前用煤，屋里温度不好控制。”

实现优质燃煤全覆盖

记者了解到，全市已全面完成901个村庄、36.9万户的煤改清洁能源，超额完成261个村庄，并全部实现正常取暖，其中“煤改电”村庄700个，“煤改气”村庄201个。

此外，本市推进优质燃煤配送，实现优质燃煤全覆盖。针对全市尚未清洁供暖的农村地区，按照优质燃煤全覆盖的要求，各区都及时完成了优质燃煤的招标。据统计，全市农村地区优质煤的需求量为50万-60万吨，现在各区已经组织配送优质燃煤50万吨，后期将根据农户的需求，随时为农户供应优质燃煤。各有关部门还对优质燃煤质量进行抽测和执法监督，确保优质燃煤质量。

减少散煤燃烧约300万吨

五年来，全市已经有2513个村庄、约95万户实现了无煤化。按照燃煤供暖负荷计算，可以减少散煤燃烧约300万吨。按照《民用煤燃烧污染综合治理技术指南（试行）》测算减排因子，比较无烟煤测算，预计二氧化硫减排2.2万吨，氮氧化物减排0.48万吨，一氧化碳减排42万吨，挥发性有机物减排1.2万吨，PM10减排约4万吨，PM2.5减排3.2万吨。

根据农村地区清洁取暖过程中存在的问题，本市及时与国家发改委、国家能源局沟通，协调有关部门落实谷段时间再延长3小时，同时优化补贴方式，谷段期间电费不再采用收取后返还方式，调整为农户直接按照0.1元/度缴纳。农村“煤改气”分户自采暖用户阶梯气量第一阶梯增调至2500立方米，有效减轻“煤改气”农户的费用负担，并将农村自采暖补贴纳入居民自采暖补贴范围，进一步减轻煤改气的运行费用。

冬奥场馆山区推清洁能源

下一步，本市将继续做好清洁取暖设备的后期维护和运行监控，做好优质燃煤供应配送，确保为实施煤改清洁能源的村庄住户优质燃煤全覆盖。对实施冬季清洁取暖的村庄，督促各区落实属地监管责任，杜绝燃煤复烧。同时加大联合执法力度，采取有效管控措施，实现农村地区劣质燃煤的无销售、无存放、无使用，确保为实施燃煤清洁能源，村庄使用符合标准的优质燃煤。

今年，本市计划基本完成剩余平原地区村庄的清洁取暖，提前实施环保部要求的北京市2020年基本实现平原地区村庄无煤化的目标。同时针对山区地区极端气温低、供暖周期长、设备选型难、基础设施差等特点，推进以延庆冬奥场馆周边为重点的山区村庄“煤改清洁能源”试点。

来源：北京晨报

责任编辑：张岩