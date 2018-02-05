新年以来银监会开出497张罚单 罚没金额超8.98亿

原标题：新年以来银监开出497张罚单

罚没金额超过8.98亿元

银监会再下罚单，与此前不同的是，上周五银监会下发的罚单涉及到陕西、河南两地共计19家银行业金融机构，这次的案由则是以纯度不足的非标准黄金做质押物的骗贷行为。

银监系统今年以来对违规整治进行了大刀阔斧的铁腕手段。据记者不完全统计，仅今年1月份银监系统已开出497张罚单，罚没金额超过8.98亿元。

银监会再下罚单

陕豫两地19家银行受罚

银监会介绍，2016年5月，陕西潼关县联社发生一起2000万元质押贷款案件。陕西、河南银监局迅速组织辖内银行业金融机构开展全面排查，发现多名外部不法人员横跨陕西、河南两省，以纯度不足的非标准黄金做质押物，骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。

银监会对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元，并处罚104名责任人。其中，陕西银监局对涉及该案的18家银行业金融机构罚款合计5000万元，对涉事机构的95名责任人予以处罚。同时，责令相关机构按照党纪、政纪和内部规章，对262名责任人给予纪律处分和经济处罚。

而河南银监局对涉及该案的工商银行河南三门峡灵宝支行处以罚款250万元，对该支行及工商银行三门峡分行9名相关责任人予以处罚，其中取消5人3至8年高管任职资格，对4名高管分别给予警告。

“该案暴露出上述银行业金融机构内控管理存在诸多缺陷。”银监会相关负责人表示，贷款“三查”形同虚设，押品管理严重失效，相关银行业金融机构对贷款质押物的检测及价值评估存在重大纰漏，给不法分子可乘之机。同时，业务开展盲目激进，相关银行业金融机构过度追求业务发展规模和速度，不能穿透业务风险，部分机构违规开展业务审批，重要岗位未形成有效制约，内控审计作用缺失。

监管用铁腕手段

金融强监管时代到来

自去年开始，银监系统对违规整治实施了大刀阔斧的铁腕手段。在2017年最后一个月，银监会刚刚开出史上最大罚单。银监会对广发银行总行、惠州分行及其他分支机构的违法违规行为罚没合计7.22亿元。这一金额已超过2017年前10月银监会系统对金融机构罚没的6.67亿元总和。

而据不完全统计，仅今年1月份银监系统已开出497张罚单，罚没金额超过8.98亿元。在新一年的罚单中，1月19日的浦发银行违规发放贷款案件被罚金额最多，共计4.62亿元。其次是1月27日银监会通报的邮储在甘肃武威的票据案件，12家涉事机构共计罚没2.95亿元。从处罚案由来看，同业、理财的违规操作、违规办理票据业务、资金违规流入股市楼市、公司治理失范等成银行业金融机构获得罚单的主要原因。

下一步，银监会表示，将继续坚持依法监管、严格监管、公正监管、廉洁监管，坚决刹住乱象，坚决治愈沉疴，着力防范化解银行业风险，引导银行业回归本源、专注主业，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇表示，银监会屡屡开出天价罚单，对规范、引导行业合规合法经营有着重要意义。曾经“隔靴搔痒”式的惩罚不足以敲山震虎，违法成本低廉导致了银行业违规行为屡禁不止。不过，随着银行业违法违规的成本大幅提高，郭田勇预计，未来若再出现类似或者更严重的问题，监管层可能会开出更多的“天价罚单”。

来源：北京晨报

责任编辑：张岩