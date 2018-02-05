中央一号文件公布:加大基层小微权力腐败惩处

原标题：城里人严禁下乡买地建别墅

昨日，《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》发布。这是改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的中央一号文件，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，对统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设作出全面部署。

文件指出，实施乡村振兴战略，是解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间矛盾的必然要求，是实现“两个一百年”奋斗目标的必然要求，是实现全体人民共同富裕的必然要求。

文件从提升农业发展质量、推进乡村绿色发展、繁荣兴盛农村文化、构建乡村治理新体系、提高农村民生保障水平、打好精准脱贫攻坚战、强化乡村振兴制度性供给、强化乡村振兴人才支撑、强化乡村振兴投入保障、坚持和完善党对“三农”工作的领导等方面进行安排部署。

文件提出，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。文件确定了实施乡村振兴战略的目标任务。

文件强调，坚持农业农村优先发展。把实现乡村振兴作为全党的共同意志、共同行动，做到认识统一、步调一致，在干部配备上优先考虑，在要素配置上优先满足，在资金投入上优先保障，在公共服务上优先安排，加快补齐农业农村短板。

“今年的中央一号文件，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕实施乡村振兴战略讲意义、定思路、定任务、定政策、提要求。”中央农办主任韩俊说，“文件坚持问题导向，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，是谋划新时代乡村振兴的顶层设计。”

一图读懂2018年中央一号文件

这是改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的中央一号文件。全文一万六千多字，大大超过惯常的中央文件篇幅。

总体要求

产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕

目标任务

到2020年 乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成。

到2035年 乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。

到2050年 乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

基本原则

坚持党管农村工作，坚持农业农村优先发展，坚持农民主体地位，坚持乡村全面振兴，坚持城乡融合发展，坚持人与自然和谐共生，坚持因地制宜、循序渐进

主要框架

培育乡村发展新动能

（一）夯实农业生产能力基础。

（二）实施质量兴农战略。

（三）构建农村一二三产业融合发展体系。

（四）构建农业对外开放新格局。

（五）促进小农户和现代农业发展有机衔接。

推进乡村绿色发展

（一）统筹山水林田湖草系统治理。

（二）加强农村突出环境问题综合治理。

（三）建立市场化多元化生态补偿机制。

（四）增加农业生态产品和服务供给。

繁荣兴盛农村文化

构建乡村治理新体系

（一）加强农村基层党组织建设。

（二）深化村民自治实践。

（三）建设法治乡村。

（四）提升乡村德治水平。

（五）建设平安乡村。

提高农村民生保障水平

（一）优先发展农村教育事业。

（二）促进农村劳动力转移就业和农民增收。

（三）推动农村基础设施提挡升级。

（四）加强农村社会保障体系建设。

（五）推进健康乡村建设。

（六）持续改善农村人居环境。

打好精准脱贫攻坚战

（一）瞄准贫困人口精准帮扶。

（二）聚焦深度贫困地区集中发力。

（三）激发贫困人口内生动力。

（四）强化脱贫攻坚责任和监督。

推进体制机制创新

（一）巩固和完善农村基本经营制度。

（二）深化农村土地制度改革。

（三）深入推进农村集体产权制度改革。

（四）完善农业支持保护制度。

强化乡村振兴人才支撑

开拓投融资渠道

坚持和完善党对“三农”工作领导

■ 看点

[加大基层小微权力腐败惩处]

文件提出，推行村级小微权力清单制度，加大基层小微权力腐败惩处力度。严厉整治惠农补贴、集体资产管理、土地征收等领域侵害农民利益的不正之风和腐败问题。

[向农村非法宗教活动说“不”]

深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶势力、宗族恶势力，严厉打击黄赌毒盗拐骗等违法犯罪。依法加大对农村非法宗教活动和境外渗透活动打击力度，依法制止利用宗教干预农村公共事务，继续整治农村乱建庙宇、滥塑宗教造像。

[瞄准弄虚作假、数字脱贫问题]

文件将2018年作为脱贫攻坚作风建设年，集中力量解决突出作风问题。科学确定脱贫摘帽时间，对弄虚作假、搞数字脱贫的严肃查处。完善扶贫督查巡查、考核评估办法，除党中央、国务院统一部署外，各部门一律不准再组织其他检查考评。

[为城里人去农村买房划红线]

完善农民闲置宅基地和闲置农房政策，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权，适度放活宅基地和农民房屋使用权，不得违规违法买卖宅基地，严格实行土地用途管制，严格禁止下乡利用农村宅基地建设别墅大院和私人会馆。

[为进城农民保留房和地开绿灯]

维护进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，引导进城落户农民依法自愿有偿转让上述权益。研究制定农村集体经济组织法，充实农村集体产权权能。

■ 解读

今年文件既管全面又管长远

中央农村工作领导小组办公室主任、中央财经工作领导小组办公室副主任韩俊说，与以往相比，今年的文件有两个重要特点——管全面、管长远。

“以往的中央一号文件讲农业问题、讲农村经济发展讲得比较多。”韩俊说，“今年的文件按照党的十九大提出的产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，对统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，都作了全面部署，是贯彻落实党的十九大精神、贯彻落实习近平总书记‘三农’思想的重要行动。”

他说，乡村振兴是以农村经济发展为基础，包括农村文化、治理、民生、生态等在内的乡村发展水平的整体性提升，是乡村全面的振兴。

他强调，二十字总要求的这五句话是一个有机整体、不可分割，不能顾此失彼、只抓其一不顾其他。

韩俊同时表示，乡村振兴是党和国家的大战略，是一项长期的历史性任务，既是攻坚战也是持久战。文件按照“远粗近细”的原则，对实施乡村振兴战略的三个阶段性目标任务作了部署。

吸引资金技术人才流向农村

“建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，这是文件的一个重要内容。”韩俊说，“实施振兴乡村战略，必须抓住‘钱、地、人’等关键环节，破除一切不合时宜的体制机制障碍。”

韩俊指出，解决“钱”的问题，关键是健全投入保障制度，创新投融资机制，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局。

解决“地”的问题，关键是深化农村土地制度改革，建立健全土地要素城乡平等交换机制，加快释放农村土地制度改革的红利。

解决“人”的问题，关键是畅通智力、技术、管理下乡通道，创新乡村人才培育引进使用机制，大力培育新型职业农民，加强农村专业人才队伍建设，造就更多乡土人才，发挥科技人才支撑作用。

韩俊指出，处理好农民和土地的关系，仍然是深化农村改革的主线，也是实施乡村振兴战略的重大政策问题。文件对深化农村土地制度改革部署了许多重大改革任务，如部署完善农民闲置宅基地和闲置农房政策，按照“落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权，适度放活宅基地和农民房屋使用权”的方向，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”改革。

他强调，这项改革不是让城里人到农村买房置地，而是吸引资金、技术、人才等要素流向农村，使农民闲置住房成为发展乡村旅游、养老、文化、教育等产业的有效载体。

农民关心的关键小事有部署

韩俊说，乡村振兴讲究的是实干。文件谋划了一系列重大举措，确立起了乡村振兴战略的“四梁八柱”。

文件提出，制定国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）。规划通过与文件对表对标，分别明确至2020年全面建成小康社会和2022年召开党的二十大时的目标任务，细化实化工作重点和政策措施。

文件有一系列重要战略、重大行动和重大工程支撑。如，制定和实施国家质量兴农战略规划、实施数字乡村战略等，实施农村人居环境整治三年行动计划、制定坚决打好精准脱贫攻坚战三年行动指导意见、实施产业兴村强县行动等，以及建设一批重大高效节水灌溉工程、实施智慧农业林业水利工程等。

文件围绕巩固和完善农村基本经营制度、完善农业支持保护制度、全面建立职业农民制度、建立市场化多元化生态补偿机制、鼓励引导工商资本参与乡村振兴等方面，部署了一系列重大改革举措和制度建设。

文件对农民关心的关键小事也做出全面部署。如，坚持不懈推进农村“厕所革命”，推进有机肥替代化肥、畜禽粪污处理、农作物秸秆综合利用、废弃农膜回收、病虫害绿色防控，在村庄普遍建立网上服务站点，集中清理上级对村级组织考核评比多、创建达标多、检查督查多等突出问题，推行村级小微权力清单制度等。

本版稿件/综合新华社、新华视点

新京报制图/许骁

责任编辑：张岩