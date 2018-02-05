今冬天然气缺口超48亿立方米 气荒如何不再来？

原标题：气荒如何不再来？（经济热点）

近日，国家发改委召开液化天然气价格告诫会，确保迎峰度冬期间液化天然气市场价格基本稳定。人民视觉

今冬的气荒来得比往常猛烈些。

据肩负国内70%天然气供应任务的中国石油天然气股份有限公司统计，今冬天然气缺口高达48亿立方米。这个数字是前一次气荒的几倍，而这还仅仅是中石油系统的缺口。

天然气供应紧张连带的是价格波动。去年底，液化天然气（LNG）的价格一路飙升，高点达到1.2万元/吨。近期国家发改委处罚了一批擅自提价的企业，LNG的价格逐步回落。随着LNG价格回归到正常水平，此轮气荒最困难时期似乎已过去。

如今的天然气成为重要的民生产品，停气会和停电、停水一样，严重影响老百姓的正常生活。自2009年以来，这已经是第二次大面积出现气荒，今后此种情况还会有吗？要回答这一问题，我们有必要全面分析气荒产生的原因。

气荒主因是什么？

国内天然气需求超常增长，打破了供需平衡

中国石油大学教授刘毅军认为，国内天然气需求的超常增长打破了供需平衡，是导致气荒的直接原因。

国家发改委的数据显示：2017年，全国天然气消费量超过2300亿立方米，增量超过330亿立方米，同比增幅达到17%。这个增量相当于前5年年均增量的2倍以上，并刷新了我国天然气消费增量的历史。

天然气消费增速为何如此迅猛？

首先是煤改气。2017年是国家《大气污染防治行动计划》的目标年份，各地纷纷加大煤改气力度。比如，河北省就增加了260万户左右的城乡冬季燃气采暖用户，冬季采暖用气需求增加了20亿立方米左右。

“这样的增速，完全超出正常发展速度。”负责中国石油在北方地区天然气销售的刘玉文说，“北方是中石油力保的重点区域，2017年中石油把天然气增量的3/4都给了北方公司，而其中的2/3给了河北，但还是不够用。”

中国石油天然气销售分公司副总经理张帆说，计划之内的煤改气，还可以招架，最让人措手不及的是那些突然冒出来的计划外增量。比如山东煤改气用户比计划多出50万户，这个巨大的增量就成了问题，气从哪里来？

除了爆棚的煤改气，其他工业用户对天然气的胃口也在迅速攀升，如工业燃料和发电用气在2017年均大幅增长。

需求如此快增，供给侧有没有可能快速跟上？中石油新闻发言人曲广学解释，需求增长太快，供给侧还真的难以招架。中国的能源现状是缺油少气，国内四大主力气田塔里木、长庆、青海、川渝每年的产量都在增长，10年前这些气田的产量才500亿立方米，2017年已经接近1000亿立方米，年增幅超过7%，但这样的增幅跟17%的需求增幅相比，仍然捉襟见肘。

要缓解局面，就得扩大进口。这些年，中石油相继建成了中亚、中缅等跨国天然气运输管道，中俄天然气管道也在紧锣密鼓地建设。同时还在大连、唐山和江苏等地区建成了多座大型LNG接收站。天然气进口量从2010年的不到50亿立方米攀升到目前的超过500亿立方米，年均增幅接近50%。这个增速，在全球主要天然气进口国家中是最高的。

天然气需求为啥这么旺？

能源结构调整的必然结果，需求增长还会持续

我国目前仍以煤炭为主要能源，且环境压力大，对于天然气这种清洁一次能源的需求方兴未艾，或者说这一旺盛需求是能源结构调整的必然结果，是经济社会发展的必然趋势，还会持续下去。

从过去近百年历史看，发达国家也都经历了石油和天然气逐步替代煤炭的发展历程。比如欧美地区，最先也是煤炭占到一次能源的70%左右，天然气只有百分之几。而到2017年，欧美天然气占一次能源的比重在31%—33%之间，甚至连非洲都达到了26%，比重最低的亚太地区也达到12.7%，我国却只有7%。根据《能源发展“十三五”规划》，到2020年天然气消费在能源中的比重也只会增加到10%。业内专家认为，根据国际经验，我国天然气需求增长的空间非常巨大，我们现在看到的增长还只是开始。

据中国石油集团经济技术研究院预测，2018年我国天然气需求仍将保持快速增长，预计天然气消费量会达到2587亿立方米，比2017年增长10%。而国内天然气产量今年预计将达1606亿立方米，增幅为8.8%。也就是说，生产增速很可能仍然跑不赢需求增速。今年天然气进口量预计为1050亿立方米，增幅达到13.4%。

避免气荒的出路在哪？

需求侧平稳有序安排煤改气是关键，供给侧建设足够的调峰能力是重点，长远之计是理顺价格

一方面是需求仍会不可遏制地增长，另一方面是供给侧仍然紧绷，避免气荒的出路在哪里呢？刘毅军认为，必须在需求侧和供给侧两端同时发力。

在需求侧，平稳有序安排煤改气进度是关键。大气治理很难毕其功于一役。欧美国家煤改气用了三五十年，我们再快也不可能一两年就完成，煤改气要循序渐进，不可一拥而上。应做好打持久战的准备，先有了足够的气源，才能实施相应进度的煤改气，避免出现“停了燃煤锅炉，气又跟不上”的尴尬局面。

其次，气荒虽然主要是由需求侧引起，但也暴露出供给侧的诸多问题。业内专家指出，要充分考虑进口国外气保供的不确定性，提前做好应对预案，留有余地，而建设足够的调峰能力更是重中之重。

目前我国天然气季节性紧张的特点非常明显，比如北京市，最高峰谷差达到10∶1，也就是说，冬季高峰期用气量相当于低谷时的10倍。此外，同样是冬季，冷冬和正常冬季也有很大差别，据中石油提供的数据，两者的用气量每天相差约5000万立方米。

张帆说，要解决如此巨大的峰谷差，就必须提高我国天然气的调峰能力。而目前，肩负调峰任务的全国储气库工作气量仅为天然气消费量的3.4%，远低于发达国家10%—15%的水平，很难满足冬季调峰需求。根据国际经验，一旦天然气对外依存度达到或超过30%，地下储气库工作气量就必须超过消费量的12%，而且国家整体储气能力要达到一定规模。

整体储气能力是指除地下储气库之外，还需要建设一些城市大型储气罐群和类似LNG接收站的储气设施。目前在我国，这类储气设施基础十分薄弱，除北京等大型城市有一定的城市储气能力，其他二三线城市几乎为零。

刘毅军指出，加快储气能力建设，不仅企业有责任，地方政府也有责任。在企业层面，除了上游企业和储运企业有责任，下游的城市燃气公司同样也有责任。众人拾柴火焰高，大家都储一点，能力就上去了。

再次，彻底解决气荒问题最终要靠市场手段，打破垄断引入竞争的前提必须是理顺价格机制。

从2017年起，政府通过一系列举措，采取“管住中间放开两头”的策略，推进天然气价格的市场化进程。国家发改委的思路很明确：管道运输价格受国家管制，两头的价格则逐步放开。包括国产气和进口气，最终会实现销售价格由市场决定，国家不再管制。

2017年9月以来，中石油按照国家发改委要求，利用上海石油天然气交易市场，组织了两轮天然气公开竞价交易，数亿立方米天然气被一抢而空，而且价格市场化，均是市场调控成交。

当然，有关专家也指出，问题的关键是在市场化和保民生之间找到平衡点，既要让天然气价格回归市场，又要保障亿万用户用得起、用得好，这才是我们改革的根本目的。

责任编辑：张岩