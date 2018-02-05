央企领导如出现这些问题 中央将重点查处

原标题：央企领导的这些问题，中央将重点查处

2月5日上午，中纪委官网播出了中纪委委员、驻国资委纪检组组长江金权的视频访谈，访谈中，江金权谈到了央企反腐的下一轮重点。

江金权分析了当前央企的反腐形势：形势依然严峻复杂，政治腐败和经济腐败交织、区域性腐败和领域性腐败交织、用人腐败和用权腐败交织、“围猎”和甘于被“围猎”交织等问题依然存在。

他表示：要聚焦党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导人员，重点查处中央企业领导人员在经济项目上以权谋私、通过利益输送谋求政治地位和职务晋升、亲属子女凭借影响力敛财卖官等政治腐败和经济腐败交织的案件，坚决防止在企业内部形成利益集团，对有政治、组织、廉洁问题反映的必查必核；严肃查处企业重组、产权交易、投资并购、招标投标、工程建设、物资采购、产品销售、国际化经营等重点领域和关键环节中发生的腐败问题。

此外，江金权还谈到，央企反腐要严肃查处扶贫领域存在的虚报冒领、强占掠夺、吃拿卡要、盘剥克扣等问题，“发现一起、查处一起”；严惩侵害职工群众利益的“蝇贪”，坚决惩治职工群众身边的腐败问题，比如婚丧嫁娶、送节礼等中的“微腐败”，优亲厚友等“亚腐败”。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）统计，十八大后已有10多名央企一把手落马，常小兵、司献民、朱福寿、邓崎琳、王天普、宋林、孙兆学、王帅廷、徐建一、廖永远等。

同时，习近平曾在十八届中央纪委五次全会上着力点了“国有企业监管问题”。他表示，要加强党对国有企业的领导，加强对国企领导班子的监督，搞好对国企的巡视，加大审计监督力度。国有资产资源来之不易，是全国人民的共同财富。要完善国有资产资源监管制度，强化对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位的监管。

江金权的上述表态意味着，基于“政治腐败和经济腐败交织、区域性腐败和领域性腐败交织”的反腐形势，央企领导人员的三大类问题，将被重点查处：在经济项目上以权谋私；通过利益输送谋求政治地位和职务晋升；‘影响力腐败’，子女等‘身边人’利用其影响力敛财卖官。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，江金权于2016年5月起，担任中纪委驻国资委纪检组组长，担纲央企反腐重任。这之前，他曾在中央政策研究室工作多年，历任中央政策研究室党建组副处级、正处级调研员，中央政策研究室党建研究局副局长、局长，中央政策研究室副主任（2013年至2016年），中央党建工作领导小组秘书组组长等职。

中央政策研究室是公认的高层智囊机构，被称为“中南海智库”。在中央政策研究室工作期间，江金权长期从事党的建设的实际工作和研究工作，发表论文逾百万字，八次获省部级以上优秀论文奖。据人民网发布的信息显示，江金权曾参与编写《邓小平党的建设理论学习纲要》（获第十届全国优秀党建读物优秀奖）；编写《保持共产党员先进性学习读本》、《科学发展观学习读本》。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，江金权多次参与党的重要文件起草工作，曾参与起草十七大报告，是十九大报告的起草组成员。十九大期间，他曾出席专题新闻发布会，解读十九大报告，回应容错纠错机制等问题。十九大闭幕后，作为学习贯彻党的十九大精神中央宣讲团成员，他曾来到清华大学，解读党章修改背景、修改工作特点等。

责任编辑：桂强