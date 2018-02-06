在巴中国公民遭枪杀 外交部:强烈谴责极端暴行

[环球时报—环球网报道 记者李司坤]2月5日，一名中国公民在巴基斯坦卡拉奇遭枪击，因伤势严重不幸遇难。外交部发言人耿爽在6日举行的外交部例行发布会上表示，中方对犯罪分子针对中国公民的极端暴力行径表示强烈谴责，将继续密切跟踪案件的进展，并为受害者的家属处理善后提供积极的协助。耿爽称，中巴双方围绕此案保持了密切的沟通。
有外媒记者问到中方是否就此担心在巴中国公民的安全，耿爽回应称，中方已经注意到巴政府和军方采取的一系列反恐和社会安全的治理行动。“我们支持巴方继续推进有关行动，维护国内的安全稳定，同时希望并相信巴方将继续采取措施保障中方在巴机构和人员的安全。”
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国向中朝边界增派反导部队？
- 【 军事 】 中国成功进行陆基中段反导拦截试验
- 【 财经 】 美股闪崩创六年半最大跌幅
- 【 体育 】 曝切尔西准备解雇孔蒂!阿布定两大名帅
- 【 娱乐 】 恋情坐实！张继科景甜车内热吻同返酒...
- 【 科技 】 百度外卖大败退：代理商造反商户倒戈
- 【 教育 】 教材编写专家回应：教材为什么这么改...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有