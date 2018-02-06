在巴中国公民遭枪杀 外交部:强烈谴责极端暴行

[环球时报—环球网报道 记者李司坤]2月5日，一名中国公民在巴基斯坦卡拉奇遭枪击，因伤势严重不幸遇难。外交部发言人耿爽在6日举行的外交部例行发布会上表示，中方对犯罪分子针对中国公民的极端暴力行径表示强烈谴责，将继续密切跟踪案件的进展，并为受害者的家属处理善后提供积极的协助。耿爽称，中巴双方围绕此案保持了密切的沟通。

有外媒记者问到中方是否就此担心在巴中国公民的安全，耿爽回应称，中方已经注意到巴政府和军方采取的一系列反恐和社会安全的治理行动。“我们支持巴方继续推进有关行动，维护国内的安全稳定，同时希望并相信巴方将继续采取措施保障中方在巴机构和人员的安全。”

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