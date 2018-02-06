云南越狱涉毒犯张林苍被判无期 曾当庭自称杀警

原标题：云南越狱涉毒犯张林苍被判无期

张林苍因犯脱逃罪，加上其此前曾因犯运输毒品罪，数罪并罚，决定执行无期徒刑。

2017年5月2日，服刑中的张林苍越狱，八天后在嵩明县小药灵山被捕。昆明警方供图

越狱8天，被捕近9个月后，云南越狱毒犯张林苍迎来判决。

新京报记者从昆明中院及代理律师处确认，张林苍因犯脱逃罪，被判处有期徒刑五年；加上其此前曾因犯运输毒品罪，被判处无期徒刑，数罪并罚，决定执行无期徒刑。

此前张林苍涉脱逃罪的一审现场，庭审开始半个小时后，张林苍当庭自称曾经杀人，案件退回补充侦查。法律界人士指出，从法院判决并未变更起诉证明看，张林苍的“杀人”情节，并未被法院认定。

越狱8天被捕 被判无期徒刑

昨日，昆明市中级人民法院发布2017年度工作报告，在其中的“名词注释”部分，对曾一度引发关注的“张林苍案”判决结果进行披露。

工作报告中称，“2017年5月2日，云南省第一监狱在押犯张林苍脱逃，5月10日被抓获归案。昆明市人民检察院以脱逃罪向昆明中院提起公诉，中院于2017年11月16日和2018年1月17日公开开庭审理本案，并于第二次庭审结束后当庭宣判，以被告人张林苍犯脱逃罪，判处有期徒刑五年，并与前罪数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。”

张林苍的辩护律师彭泽，同时向新京报记者证实这一判决结果。彭泽表示，案件一审已于日前审理终结，目前已收到判决书。

这样一则判决信息，让“张林苍”案在时隔近3个月后，重新回到公众视野。

云南省司法厅通报，2017年5月2日上午8时20分，云南省第一监狱七监区在押罪犯张林苍擅离劳动现场，趁驾驶员下车等候装货之机，强行驾驶一辆130型福田牌货车，冲破监狱隔离网和临时栅栏门后脱逃，并把货车丢弃在距监狱2公里处的虹桥路附近。

新京报记者从云南省公安厅获悉，案发第二天，云南省公安厅发布A级通缉令，对张林苍进行通缉。通缉令同时进行附带悬赏条款，对发现线索的举报人、缉捕有功的单位或个人，将由云南省第一监狱给予人民币10万元奖励。5月4日，云南省司法厅通报称，对于“直接抓获逃犯的，加倍奖励”。

2017年5月9日下午，一名居民在昆明市嵩明县小街镇一带的山区，发现张林苍身影，警方随即部署抓捕。新京报记者获得的现场图片显示，张林苍上半身赤裸，面部有伤，被数名武警控制。联合追逃指挥部则通报称，越狱8天后，张林苍于2017年5月10日上午9时10分，在嵩明县小药灵山被捕。

曾在庭审时自称杀人 案件被迫延期审理

2017年11月16日上午，张林苍涉逃脱罪一案，在昆明中院一审开庭。庭审开始半个小时左右，当法官正在就检方起诉中的内容，对张林苍进行核实时，正在整理文件材料的辩护律师彭泽，听到张林苍突然冒出一句话：“我还杀了人，是个警察”。

张林苍的一句话让庭审现场出现骚动。按照彭泽的说法，在与张林苍有限的几次接触中，从未听其谈论过“杀人”事宜，突发的变故，也让彭泽感到惊诧。此外，张林苍的父亲张永富表示，不知道儿子“喊杀”意图。

新京报记者获悉，由于张林苍的突然交代，法官宣布案件退回，重新进行补充侦查，并将择日开庭。

这不是张林苍第一次在当庭“翻供”，此前的2016年10月17日，在涉运输毒品罪一案的一审现场，张林苍推翻此前笔录内容，并称自己“被欺骗和利用”，不过，这一说法并未被法院采纳。

张林苍涉运输毒品罪一案一审认定，2016年2月23日，张林苍非法运输毒品甲基苯丙胺（冰毒），净重1280克。此外，其尿检结果呈阳性。

2016年10月25日，昆明市中级人民法院宣判，张林苍因运输毒品罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。彭泽称，一审宣判后，张林苍及其家属并未提起上诉。

1989年，张林苍出生于云南省马龙县。其父张永富说，2007年，张林苍在18岁时入伍，在江西的消防部队服役，曾获得“优秀士兵”等称号，服役5年后，于2012年复员回乡。此后，张林苍跟着自己跑过一阵长途运输，之后借钱在马龙县城开办一家KTV，但生意一直不太好，投资30万元，最终KTV只卖出11万元，张林苍也因此欠债。

马龙县马过河镇何家村一名村民告诉新京报记者，张林苍上学时成绩一般，但是为人相对“仗义”。不过，自从KTV转手后，张林苍经济上相对拮据，曾经向身边人借钱，但是“一直没借到”。

张永富则对儿子的经济状况了解不多，其表示，对于昆明中院认定的运输毒品事实，以及其后的越狱逃脱，都“不知道怎么回事”。

2018年1月18日，张林苍从昆明市看守所，被押往云南省第一监狱服刑。

■ 追访

“杀人”情节未被法院采信

新京报记者注意到，《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》，因单个罪名被判处无期徒刑的，刑罚执行两年可以减刑，但因数罪并罚被判处有期徒刑的，刑罚执行三年才可以减刑。

法律界人士指出，张林苍因脱逃罪被判刑五年，数罪并罚执行无期徒刑。尽管从执行的刑期看，与此前运输毒品罪并无区别，但是在实际操作中，其获得减刑的机会微乎其微，或将面临终身监禁。

北京泽永律师事务所律师王常清表示，从昆明中院最终判决来看，张林苍自称的杀人情节，最终并未被法院采信。其介绍，案件退回补充侦查后，检方将补充新证据，调查所谓“杀人”情况。“如经补侦，确有杀人，应在侦查终结后由公诉方变更起诉”。也就是说，如果杀人属实，则将视具体情节，检方将以故意伤害致死、故意杀人或过失杀人罪追加起诉。但从判决结果看，张林苍仍是以逃脱罪被起诉，因此其“杀人”事实并未被查实。

■ 争议

“喊杀”动机成谜

关于张林苍的当庭“喊杀”，一度有声音指出，这是一种拖延时间的策略。“张林苍自认原判决是无期徒刑，加上越狱被捕，可能将改判死刑。”因此，故意自报“杀人”情节，延缓审判进程。

不过，北京泽永律师事务所律师王常清分析，如果“喊杀”是一种策略，实际并没有效果。王常清说，如果张林苍杀人事实成立，由于是司法机关此前不掌握的信息，其当庭交代的行为可视为自首，依法能够获得轻判；即便事实不成立，也不会变更起诉，因为当庭自称“杀人”的行为，无论是对逃脱罪还是运输毒品罪，都不属于法定从重情节，不会加重量刑，但可能会因为干扰司法，反而对量刑产生不利影响。

云南当地媒体援引法律界人士分析称，张林苍当过兵且还年轻，第一次因运输毒品被判无期徒刑后，内心应该感到很绝望，故而脱逃。“被抓后在庭审中声称还杀了人，也是他极度绝望后只求速死的一种内心反映。”

■ 背景

张林苍

1989年 出生于云南省马龙县。

2007年 18岁时入伍，在江西的消防部队服役，曾获得“优秀士兵”等称号。

2012年 复员回乡。此后，张林苍跟着父亲跑过一阵长途运输，之后借钱在马龙县城开办一家KTV，但生意一直不太好，投资30万元，最终KTV只卖出11万元，张林苍也因此欠债。

2016年2月23日 非法运输毒品1280克。

2016年10月25日 因运输毒品罪，被判处无期徒刑。

2017年5月2日 在服刑监狱越狱。

2017年5月10日 在嵩明县小药灵山被捕。

2018年1月17日 因犯脱逃罪，被判处有期徒刑五年；加上其此前曾因犯运输毒品罪，被判处无期徒刑，数罪并罚，决定执行无期徒刑。

新京报记者 王煜

责任编辑：刘光博