北京今年将再清退500家企业 退出企业最多奖300万

原标题：北京今年将再清退500家污染企业

大兴生态文明教育公园内的麋鹿雕塑是用拆迁剩下的钢筋制作而成。

昨日，东城区大通滨河公园内，城墙是由新旧砖块砌成。

新京报讯 （记者裴剑飞）去年，北京市共退出一般制造和污染企业651家，今年再退出500家污染企业。昨日，市经信委副主任孔磊介绍，五年来，《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》已取得阶段性成果，全市累计实际退出一般制造和污染企业1992家，超额完成工作任务。而作为腾退土地再利用的试点，大兴生态文明教育公园今年春季将正式开放。

符合条件的退出企业最多奖300万

孔磊介绍，2017年是一般制造和污染企业退出工作力度最大的一年，当年共退出企业651家，主要集中在建材、化工、金属制品、铸锻造等污染较大的传统行业。针对污染较大的水泥行业，目前全市仅保留北京水泥和琉璃河水泥2家企业，而且全部作为城市基础设施，用于协同处置危险废弃物。

在“散乱污”企业治理方面，对于符合条件的退出企业按照节能减排量给予最高300万元的资金奖励，有效推进了一般制造和污染企业退出工作。据了解，2016年至2017年累计清理整治“散乱污”企业10671家，有效整治了各类违法违规排污及生产经营行为。

孔磊表示，今年将继续大力推进工业企业退出，全年计划再退出一般制造和污染企业500家左右，坚决依法治理“散乱污”企业，重点清理整治存在污染问题的企业。

大兴新城西片区1万亩腾退土地将绿化

作为北京的南大门，大兴区地处平原地带，三面环山，还位于下风方向，空气污染扩散条件非常不利。

“2013年大兴区PM2.5年均浓度为108微克/立方米，全市最高，而2017年这个数值下降到61微克/立方米。”大兴区副区长李强告诉记者，在大气污染防治所取得的成效上，除了“天帮忙以外”，更离不开“人努力”。大兴区仅2016年至2017年就清理“散乱污”企业4518家，清理数量居全市第一。

在大兴新城西片区腾退现场，原先的工业大院已被推平，这片占地29平方公里的土地上，将退出1173家企业。

“这片区域的大多数企业都从事物流、钢材、家具等行业，光物流大院就有60多家，每年进出的货车达到900多万辆次。”大兴区环保局副局长赵景海告诉记者，去年8月该区域正式启动非住宅拆除腾退，目前已经累计拆除975万平方米，计划5月底前完成拆除腾退区域建筑渣土粉碎、清运以及土地平整等工作。按照规划，这片区域中将有12平方公里纳入城市规划区域，腾退后的区域将有1万亩左右进行绿化。

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今年全年将拆违还绿1600公顷

新京报讯 （记者沙雪良）北京市政府工作报告提出，今年起开展新一轮百万亩造林绿化计划。具体将如何开展？市园林绿化局相关负责人昨日表示，将着重大尺度、连贯性和连通性，选择食源植物、蜜源植物，让动物和鸟类活起来，让人进得去。

“疏整促”一年节电10亿度

去年是北京市“疏解整治促提升”专项行动开展的第一年。据北京市节能环保中心走访调研和组织专家论证，“疏整促”开展后，促进能源消费减量超过30万吨标煤，相当于节省10.86亿度电，对促进空气质量改善发挥了重要作用。

去年的拆违土地大量用于绿化，建设了一大批口袋公园、城市森林公园，改善了居民的生活和生态环境。这位负责人表示，今年，北京首次将“留白增绿”指标纳入国民经济和社会发展计划报告，明确全年要拆违还绿1600公顷，并将集中利用腾退土地建设南苑森林湿地公园、温榆河湿地公园等一批大尺度公园，同时还要建设一批市民身边的小微绿地和口袋公园。

新一轮百万亩造林要“又绿又活”

植树造绿对环境有多大影响？北京林业大学教授、国家林业局水土保持重点开放实验室主任余新晓介绍，北京城六区的绿地和植被平均每年降尘近万吨。

市园林绿化局相关负责人介绍，去年北京新增造林绿化面积17.8万亩，实施森林健康经营70万亩，恢复建设湿地2400公顷，新增城市绿地695公顷，按照新版北京城市总体规划确定的绿色空间布局，编制了新一轮百万亩造林绿化行动计划。

新一轮造林将注重大尺度和连贯性、连通性，把新造林和以前造的林连起来，为生物多样性创造条件，更好的发挥森林湿地改善环境质量尤其是空气质量的作用。

对于造林的形态，这位负责人表示，它将有复杂的层次，有差异的树龄，将是混交林如针阔叶混交林，并实现多功能，将更多选用乡土树种。

“新一轮造林要又绿又活。”这位负责人解释，“活”体现在两个方面，一是有动物有鸟类，要种植更多食源植物、蜜源植物，让动物们有吃有喝；同时，也要人进得去。

探访1

●大兴生态文明教育公园

“散乱污”企业聚集地变生态公园

记者了解到，作为腾退区域再利用的试点，大兴生态文明教育公园有望于今年春季正式面向公众开放。

昨天上午，记者来到了这处位于南五环与京开高速交叉立交东南角的大兴生态文明教育公园。几年前，这里还是“散乱污”企业的聚集地，交通混乱，污染严重。在2013年这片大院启动腾退拆迁时，一共腾退了超过100家单位，腾退拆迁完成后，本着“拆灰还绿”、废物利用的生态环保理念，大兴区用时两年建设了这片公园。

如今漫步在园中，除了能看到常规的植被以外，道路两旁的许多景致体现了“生态文明”理念。小块碎砖制成装饰墙、垃圾桶，大型水泥块直接改造成雕塑，被粉碎的石子则在点缀步道的同时，还起到了渗水的作用，拆除剩下的废弃钢条也得到妥善利用，被做成造型精巧的梅花鹿造型。

探访2

●大通滨河公园

西忠实里棚户区改建运动场

树阴间的封闭篮球场，透水的小石子路面，青色的城砖建造的一段城墙……在通惠河与东二环护城河交汇处，一处集生态休闲、体育健身、文化展示于一体的公园正在建设中。

这里是正在建设中的大通滨河公园，前身是西忠实里棚户区。东城区园林绿化局相关负责人昨天介绍，这里北邻通惠河，南邻铁路，以前环境面貌脏乱、房屋破旧，是东城区“进京第一疮”。2016年11月，他们启动了对这处棚户区的环境整治提升工作。

公园建设以生态景观为主，总面积9.5公顷。截至目前，公园已完成绿化建设7.4公顷，完成了一个小型足球场、一个篮球和多功能运动场的建设，约完成总工程量的70%。这位负责人说，园区内将建设一处停车场、一个网球场和一处林下广场，力争在今年“五一”前建成。建成后将有健身步道约5公里长，运动场地约3000平方米，可容纳约15000人游览，将极大提升周边百姓的生活环境。

责任编辑：刘光博