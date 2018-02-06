原标题：三名落马省部级官员同日被通报处理

新京报讯 （记者王姝）2月5日，三名落马的省部级官员被通报处理：辽宁省原副省长刘强，江苏省委原常委、原常务副省长李云峰，湖南省委原常委、宣传部原部长张文雄。刘强被“双开”并移送司法机关，李云峰和张文雄均被提起公诉。

刘强涉拉票贿选

中纪委通报刘强的问题时指出，其涉拉票贿选问题。

“为提任副省级领导干部，利用职权搞有组织的拉票贿选活动”，“拉票贿选问题涉嫌破坏选举犯罪”；中纪委称，“长期卖官鬻爵，严重破坏所在企业和地方的政治生态”。

公开履历显示，刘强生于1964年2月，是大连理工大学化学工程专业的硕士研究生，曾在辽宁的石化系统工作了14年，曾任中国石油抚顺石化公司总经理、党委书记。离开石化系统后，2004年至2013年，刘强曾先后担任抚顺市长、市委书记。

在2013年1月的换届选举中，刘强当选辽宁副省长，成为省部级官员，时年49岁。中纪委的问题通报表明，刘强就是在该换届选举中，“为提任副省级领导干部，利用职权搞有组织的拉票贿选活动”。

初步统计，刘强是第7名涉辽宁拉票贿选案的省部级官员，其余6人分别是辽宁省委原书记王珉，辽宁省委原常委、政法委原书记苏宏章，辽宁省人大常委会原副主任王阳、郑玉焯、李文科、李峰。此外，辽宁省纪委原书记王俊莲因贿选案中履职不到位，受到党内严重警告处分。

除了拉票贿选，中纪委还通报了刘强的其他问题：收受礼品、礼金，为亲属经营活动谋取利益，搞权色交易；对抗组织审查，搞迷信活动；违反中央八项规定精神，违规出入私人会所、报销个人费用，违规配备和使用公务用车；不按规定报告个人有关事项等。

李云峰涉嫌受贿罪

据最高检消息，近日，山东检察机关依法对李云峰涉嫌受贿案提起公诉。李云峰被控利用担任中共江苏省委副秘书长、办公厅主任、省委常委、秘书长、江苏省人民政府常务副省长的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物，“依法应当以受贿罪追究其刑事责任”。

上述检方指控表明，李云峰从担任江苏省委副秘书长时开始贪腐。公开履历显示，其1997年起担任江苏省委副秘书长，时年40岁。

李云峰被曝好酒，曾带着酒气参加江苏省委常委会，还曾多次出入江苏省委原秘书长赵少麟之子赵晋开设的会所。值得注意的是，赵少麟是李云峰的前任，其退休后，李云峰接任江苏省委秘书长一职。

张文雄被控巨额财产来源不明

张文雄也涉嫌受贿犯罪，另被指控巨额财产来源不明。

据最高检通报，广西检察机关已对张文雄涉嫌受贿、巨额财产来源不明一案，提起公诉。张文雄被控利用其担任中共湖南省委副秘书长、怀化市委书记、衡阳市委书记和湖南省委常委、宣传部部长等职务上的便利，为他人谋取利益，或者利用其职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人巨额财物。

检方还指控：张文雄及其家庭财产、支出明显超过其合法收入，差额巨大，不能说明来源，依法应当以受贿罪、巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。

张文雄生于1962年4月，被曝曾插手岳阳等地砂石资源开采经营。

责任编辑：刘光博