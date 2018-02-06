政策效果显现 1月份超8成城市楼市成交量环比下降

原标题：1月份超八成城市楼市成交量环比下降

2018年房地产调控政策继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位。1月份，政策效果显现，市场整体平稳运行，各线城市成交环比均有不同程度下降。

中国指数研究院近日发布的数据显示，2018年1月监测的主要城市成交面积环比下降18.09%，超八成城市环比下降，同比则上升19.22%。月内，一线及二三线代表城市成交量环比呈现不同程度回落态势，政策效果持续显现。

环比来看，23个城市下降，长沙降幅最明显，为61.02%，北京次之，降幅近6成；环比上升的城市中，西安和泉州升幅明显。同比来看，20个城市上升，泉州上升幅度明显，宁波次之。

分各线城市来看，一线城市成交面积环比下降27.92%，其中北京、广州降幅较大，均超30%；一线城市同比下降2.65%，北京降幅显著。二线代表城市成交面积环比下降18.97%，同比上升23.89%。三线代表城市成交面积较上月下降6.25%，同比上升18.70%。

“坚持调控目标不动摇、力度不放松，保持房地产市场调控政策的连续性和稳定性。”中国指数研究院相关分析人士认为，“从1月份地方省市密集召开的政府工作会议来看，加快住房制度改革和长效机制建设，增加土地供应、优化供应结构，加大租赁市场供地力度、多渠道筹措租赁房源，将是各地2018年建立房地产市场长效机制的工作重点”。

月内，各地陆续召开住房城乡工作会议，部署今年住房工作任务。其中，福建、山东、四川、甘肃、湖北、青海等省份表示，2018年将综合运用立法、土地、金融、行政等手段，分别从制度改革、结构调整、政策调控、土地供应、金融监管、风险防控等方面出台措施，大力发展住房租赁市场，扎实推进新一轮棚改工作，多渠道解决群众住房难题，抓好房地产市场分类调控，推动建立房地产市场平稳健康发展长效机制。

1月16日，国土资源部、住房和城乡建设部批复意见，原则同意沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。这也意味着第一批部署的13个试点城市全部进入实施阶段。

中指院分析人士认为，2017年以来，中央积极构建购租并举的住房体系，先后出台多项政策鼓励住房租赁市场发展。2018年各级地方政府都会积极响应租赁政策的落实和发展。未来，租赁住房、共有产权房等保障性住房以及商品房将成为住宅市场的三驾马车，共同促进房地产市场平稳健康发展以及人民幸福生活的实现。

“据初步估算，到2030年我国租赁人口将达2.7亿，市场规模将达4.2万亿元，是目前的4倍以上，足见未来租赁市场的空间巨大”。该人士指出。

来源：经济参考报

责任编辑：刘光博