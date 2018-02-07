北京无有效降水日达107天 接近历史最长纪录114天

原标题：北京无有效降水日接近历史最长纪录

新京报讯 （记者邓琦）自2017年10月23日至2018年2月6日，代表“北京天气”的南郊观象台连续无有效降水日数已达107天，接近历史最长纪录114天。另外，本周北京多大风天，降雪依旧毫无踪影。

北京市气象台气象服务首席杨洁介绍，历史上南郊观象台最长无有效降水日达114天（1970年10月25日-1971年2月15日），近十年最长无有效降水日为108天（2010年10月25日-2011年2月9日）。自2017年10月23日至2018年2月6日，南郊观象台连续无有效降水日数已达107天。

冷暖空气配合差 北京“贫雪”

最近，全国各地朋友圈都在晒雪景，连厦门、云南都飘起了雪花，北京的雪却一直难觅踪影，到底是什么原因呢？

北京市气候中心气候预测室科长施洪波昨日介绍，2017年11月以来，赤道中东太平洋海温处于拉尼娜状态，受其影响西伯利亚高压阶段性偏强，东亚大槽强度偏强，冷空气势力偏强，京津冀地区主要受西北风控制；与此同时，西太平洋副热带高压明显偏西、偏南，不利于南方的暖湿空气向北输送与来自北方的冷空气在北京交汇，所以北京难以形成大范围明显降雪。

也就是说，降雪的形成需要冷空气和暖湿气流的共同作用，而去年入冬以来，影响北京的来自西伯利亚的干冷空气很强势，南方暖湿气流进京无通道，没有暖湿空气与冷空气汇合，自然就无法形成降雪。

今冬北京初雪量少难觅踪迹

由于水汽条件差，这个冬天北京的降雪踪迹难觅，只有高海拔山区多次出现能让地面见白的飘雪，平原地区只有2018年1月21日夜间出现大范围降雪。

但这次降雪过程因为主要出现在半夜前后，延庆、怀柔、密云、平谷、门头沟、昌平等地降雪相对明显，为小雪量级。城区和东南部地区，包括位于大兴区旧宫东的南郊观象台站均为微量降雪，即日降水量小于0.1毫米，这样的微量降雪在22日早晨已很难看到踪迹。不过，按照初雪标准，全市20个人工站中有17个观测到降雪，这场降雪已达到初雪日。

据了解，北京三面环山，山区面积占到62%，在北京冬季气候条件和特殊地形的共同影响下，经常有高海拔山区出现降雪，而平原地区不出现降雪的情况。那么这么大的北京如何记录降雪特别是初雪，就需要一个统一的标准。

为了尽可能科学地描述北京初雪，2011年北京市气象局规范了冬季初雪标准气象服务用语。规定初雪日应当是从当年10月1日至第二年5月31日为止，市域内第一次出现较大范围降雪过程的日期。这一标准强调了范围广和关键区，其中范围广是指“全市20个人工站中多于10个站点观测到有降雪现象”；关键区是指“城区5站（朝阳、海淀、丰台、石景山、观象台）均观测到有降雪现象；或城区5站中的3个或以上站点观测到有降雪现象，且至少1个站降雪量≥0.1毫米”。

■ 追问

北京初雪为何不是“有效降水日”？

降水量小于0.1毫米，微量降雪未被南郊观象台记录

2018年1月21日这次降雪过程中，南郊观象台为微量降雪，即日降水量小于0.1毫米。因此在统计有效降水日数时，该日南郊观象台仍记为“无”。

根据气象观测规范，某气象观测站出现日降水量≥0.1毫米记为一个“有效降水日”。南郊观象台建立于1912年，作为国家级气象观测站，是北京地区的代表站，参加全球常规气象资料交换。在北京地区气候资料分析中，一般以该站为代表进行历史比较。

也就是说，记录是否为“有效降水日”北京均以南郊观象台为代表站，而不是全市平均情况。2018年1月21日南郊观象台日降水量小于0.1毫米，所以不被记录为有效降水日。

专家提醒，京城长时间无有效降水，持续风干物燥，森林和城市火险等级高，要特别注意用电用火安全，谨防火灾。同时，寒冷干燥的天气里，大家还要及时补充水分，多食新鲜的蔬菜和水果，预防感冒等疾病发生。

责任编辑：刘光博