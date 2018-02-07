春节全国预计3.85亿人次出游 三亚哈尔滨最热门

原标题：春节期间全国预计3.85亿人次出游

再过几天就是传统佳节春节。昨日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，商务部副部长王炳南、文化部副部长杨志今、国家旅游局副局长王晓峰介绍2018年春节消费市场、文化活动、假日旅游等方面情况并回答记者提问。

记者从发布会获悉，春节期间，全国零售和餐饮企业预计可实现销售额9000亿元以上，全国国内旅游市场将达3.85亿人次。

[农产品价格]

节前还有一定幅度上涨

据商务部监测，今年春节市场总体平稳有序，商品供应充足。全国36个大中城市日均猪肉供应量达到3万吨，蔬菜供应量达到16万吨。重点零售企业商品备货量同比增加10%-15%，各大批发市场、超市生活必需品的备货量比平时增加30%-40%，可供7-10天销售。

针对节前蔬菜、肉、蛋等食用农产品价格上涨的现象，王炳南回应称，上周全国36个大中城市食用农产品平均批发价格比前一周上涨1%，与去年同期基本持平，受冰冻雨雪天气等因素影响，30种蔬菜平均批发价格上涨2%，预计春节前农产品价格还将有一定幅度上涨。

“商务部已经建立起覆盖1200家流通企业、640多个应急商品集散地、1.4万多个投放网点的应急商品投放网络，一旦出现脱销断档、价格大幅度波动等情况，我们将第一时间响应，组织应急调运和投放，确保节日市场平稳运行。”王炳南说。

临近春节，年货采购也进入高峰期。王炳南介绍，上周重点监测的零售企业销售额比前一周增长22%，其中食品、烟酒、服装分别增加25%、44%和24%，电商平台销售也保持较快增长，“预计春节黄金周期间全国零售和餐饮企业可实现销售额9000亿元以上，同比增长10%左右。”

[春节旅游]

三亚哈尔滨成最大热门

七天春节假期也是大众出游的高峰期。国家旅游局副局长王晓峰表示，预计春节期间全国国内旅游市场将达3.85亿人次，同比增长12%，实现国内旅游收入4760亿元，同比增长12.5%。

其中，举家出游占主流，春节家庭游特色明显。据国家旅游局数据中心调查显示，52.7%的游客选择家庭自助游，34.5%选择近郊游。此外，二、三线城市商业街区、博物馆、主题公园、游乐场、动物园、庙会有望迎来大量游客。

南下避寒、北上玩雪仍是广大游客春节出游的重要动机。调查显示，65.9%的出游居民选择国内中长线游，比例最高。三亚、哈尔滨分列国内旅游目的地城市前两位，海岛游、冰雪游热度最高。

王晓峰表示，春节期间国家旅游局将加强对冬季热点旅游线路的监管，全面开展对旅游从业人员的诚信经营教育，并将集中公布一批典型案例和旅游不文明行为记录。

记者获悉，在2月1日至3月15日期间，国家旅游局将部署各地开展市场整治“利剑行动”，针对春节前后的旅游市场秩序重点规范导游执业行为，严厉打击黑导游非法执业和强迫消费等各种严重侵害游客合法权益的违法违规行为。

[春节保障]

万名外地家政服务员进京

“今年春节消费市场最大的特点就是消费升级。”王炳南表示，随着生活水平提高，大众消费理念发生很大的变化，消费选择更加注重品种、品质、品牌，消费内容也更趋多样化。

“过去，过年消费主要是商品方面的消费，如置办年货、走亲戚送礼物，大部分跟吃穿有关。现在，服务类的消费比重越来越大，像餐饮、旅游、教育、健身、娱乐、文化等。据我们初步了解，今年年夜饭订购非常火爆，特别是一些老字号、有特色的包间、餐桌基本上在90%以上，许多外卖平台都推出成品、半成品的年夜饭配送服务。”王炳南说。

针对往年春节期间就餐难、保姆荒等问题，王炳南表示各级商务主管部门已出台应对措施。比如北京启动了家政服务保供行动，组织了42家大型家政企业，通过提高工资、发放节日福利等方式动员5万名家政服务员留在北京或者是错峰返乡探亲，还将引进1万名外地家政服务员进京，保障节日期间家政服务需求。

另外，辽宁、天津等地引导餐饮企业春节期间正常开门营业，并适当增加营业时间，提高餐饮特别是年夜饭的供应能力。 新京报记者 许雯

■ 提示

春节出游需警惕各色“消费陷阱”

春节近在咫尺，不少人开始为春节假期出游做准备，不过，一些消费陷阱需要警惕。记者昨日了解到，近期，消费者网连续接到多起旅游消费投诉，消费者投诉的问题主要涉及旅游企业单方面取消旅游订单、航班取消退费难、在线支付被扣错款以及订票遭遇“捆绑销售”强制消费等方面。

消费者网提醒，春节出游时游客应早做准备，选择有资质旅游企业，认真签订旅游合同，签订合同前，要仔细阅读合同条款约定以及各类风险提示内容，特别注意附加条款、购物条款的内容。

案例1 订单被强制取消

祝女士于2017年12月11日在蚂蜂窝平台上预订了一套曼谷常青坊酒店的泳池景卧室，付款成功后，收到蚂蜂窝平台的确认函。12月18日晚上，祝女士接到蚂蜂窝客服电话，说由于系统或酒店价格出现问题，要取消她的酒店预订，可以赔偿100元优惠券，让她重新在蚂蜂窝上订房。祝女士的订单被强制取消后，她发现之前预订的酒店仍然在线销售，只是价格翻了几十倍。

案例2 航班取消退费难

麻先生近日向消费者网在线投诉平台反映，他在去哪儿网上订购了去泰国的往返机票，由于1月25日南京飞曼谷的出发航班临时取消，无法按原定日期去泰国，所以他订购1月28日从泰国返回南京的机票，只好向去哪儿网申请退票。但去哪儿网客服表示，只能按照原价退还去泰国的机票，从泰国返回南京的机票无法办理退票。

去哪儿网的解释是，与航空公司官方客服核实，航空公司告知麻先生的返程机票不可退票，只能申请退税，退税需要扣除手续费，具体退款金额以航司审核为准，大概总共只能退两三百元，消费者不认可，所以协商不成功。

案例3 在线支付被扣错款

曹先生近日反映，他在12306客户端购买了两张从江西九江到江苏南京的火车票，在用中国邮政储蓄银行发行的信用卡支付时，显示付款不成功，但随后邮政储蓄银行寄送的电子账单上，却显示了扣款记录。但12306客服表示，12306订票网站显示的是交易未完成，根本没有扣款。

曹先生多次联系邮政储蓄银行信用卡中心，对方客服人员表示，该交易确实已经扣款，因为属于非网银交易，所以无法提供扣款平台的交易流水号，也不能办理退款。问题迟迟没有解决。

案例4 订票遭遇强制消费

消费者网在线投诉平台近期接到多起有关订票遭遇“捆绑销售”的消费者投诉。不少消费者向消费者网在线投诉平台反映，通过在线旅游平台购买车票时，被网站“默认勾选”意外险、VIP优先出票套餐，或其他接送站、优选服务。消费者认为，网站在消费者不知情的情况下，设置默认勾选服务选项，涉嫌侵犯消费者的知情权和选择权。 新京报记者 戴轩

责任编辑：刘光博