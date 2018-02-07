北京今冬为什么这么冷？ 原因是北极变暖了

原标题：北京今冬为什么这么冷？ 原因竟然是……

尽管1月北京“初雪”来过，但雪落痕轻，南郊观象台连续“无有效降水”天数已达108天，将有望改写北京南郊观象台最长“无有效降水”天数。这个冬天降雪掠过全国多地，为何独独绕过北京？放眼全球，北美、欧洲、东亚先后遭遇极寒天气，我国东北的低温逼近历史极值，这个冬天缘何如此冷？气象专家指出，这是因为海温上升、北极变暖。

北京：“无有效降水”天数破纪录

“记录是否为有效降水日，北京均以南郊观象台为代表站，而不是全市平均情况。这个冬天，北京初雪也确实来过。”北京市气象台气象服务首席预报员杨洁说。

因水汽条件差，这个冬天，北京的雪，踪迹难觅。尽管高海拔山区多次出现“地面见白”的飘雪，平原地区只有1月21日夜间出现大范围降雪，但雪落痕轻。

“延庆、怀柔、密云、平谷、门头沟、昌平等地降雪相对明显，为小雪量级。城区和东南部地区，包含南郊观象台站，均为微量降雪，即日降水量小于0.1毫米。”杨洁说。

按照《北京地区初雪日定义》，满足下列条件之一的首个降雪日为“初雪日”：北京全市20个人工站中多于10个站点观测到有降雪现象；城区5站（朝阳、海淀、丰台、石景山、观象台）均观测到有降雪现象；城区5站中的3个或以上站点观测到有降雪现象，且至少1个站降雪量大于等于0.1毫米。

“全市20个人工站中有17个站观测到降雪，已达北京‘初雪’标准。”杨洁说，然而，根据气象观测规范，某气象观测站出现日降水量大于等于0.1毫米，记为一个“有效降水日”，南郊观象台站的日降水量小于0.1毫米，因此在统计“有效降水日”时，仍记为“无”。

图片来自中国天气网

北京南郊观象台最长“无有效降水”的天数是114天。近十年，其最长“无有效降水”的天数为108天。去年10月23日至今年2月7日，南郊观象台连续“无有效降水”已达108天，并将有望改写前述两项纪录。

据介绍，南郊观象台建于1912年，是国家级气象观测站，也是北京地区的代表站，参加全球常规气象资料交换。在北京地区气候资料分析中，一般以该站为代表，进行历史比较。

水汽、动力抬升、气温：降雪条件北京“三缺二”

今年以来，全国多地的雪景，晒遍了微信朋友圈，北京的雪，缘何难觅踪影？

气象学上，水汽、动力抬升、气温，是降雪的三个条件。北京专业气象台高级工程师郭建兴说，这个冬天，北京冷空气比较频繁，但缺少充足的水汽条件，动力条件配合不够。

京津冀迎来降雪，这是1月22日在北京市怀柔区拍摄的雪后长城。 新华社邓京华摄

专家介绍，2017年11月以来，赤道中东太平洋海温处于“拉尼娜”状态，受其影响西伯利亚高压阶段性偏强，东亚大槽强度偏强，冷空气势力偏强，京津冀地区主要受西北风控制；与此同时，西太平洋副热带高压明显偏西、偏南，不利于南方的暖湿空气向北输送与来自北方的冷空气在北京交汇，所以北京难以形成大范围明显降雪。

“降雪的形成，需冷空气和暖湿气流共同作用，来自西伯利亚的干冷空气很强势，但南方暖湿气流进京无通道，没有交汇，难成降雪。”北京市气候中心气候预测室施洪波说。

据介绍，北京常年初雪日为11月29日，“迟到”时有发生，2010年冬天的初雪拖到次年2月10日才到；“早来”也时有发生，2009年的初雪在11月1日，彼时尚未立冬。

冬天如此冷是因为“北极变暖”

雪中蹒跚的你，未必想到，这个冬天的寒冷，是因为——北极暖和了。科学研究表明，全球气候变化导致的升温，特别是夏秋季节高于常年的气温，影响了高纬度地区海洋的温度。

中科院大气所1月中旬发布海洋分析数据显示，2017年是有现代海洋观测记录以来海洋最热的一年，海洋变暖已发生在绝大部分海域，大西洋和南大洋是海洋变暖最为迅速的海区。

“北太平洋、北大西洋等海域温度升高，通过水汽交换，影响了极地附近的大气温度，大气环流因此受到扰动，经常把‘北极涡旋’向南部挤压。”中科院大气所所长朱江说，冬季，北极涡旋一旦找到缺口，极地冷空气就会南下，这就像打开了冰箱门。

北极涡旋，简称“极涡”。它常年存在，就像巨大的锅盖，把冷空气压在北极，让北半球的冬天，不至于那么寒冷。

今年1月初，美国再次遭遇极涡南下，多处暴雪。1月中下旬，极涡光顾东亚地区，俄罗斯西伯利亚出现零下50℃的低温，我国东北也遭遇极寒，黑龙江省的哈尔滨、内蒙古自治区东北部的金河、伊图里河，都曾逼近历史低温极值纪录，华东地区遭遇了暴雪……

专家指出，北面，是来势汹汹的“极涡”，带着冷空气南下；南面，是蓄势待发的“南支槽”，引导着暖湿气流，源源不断向北输送。这两股势力，在我国中东部相遇，冷、暖气流交汇——温度合适、水汽充沛，大范围长时间的强降雪和低温天气由此形成。

新华社记者倪元锦

责任编辑：刘德宾 SN222