春节期间人手短缺 这些岗位很吃香

原标题：缺人！缺人！缺人！春节前后，这些岗位很吃香！

眼看着春节越来越近了，你的工作快收尾了吗？还有几天能放假回家？

虽然，大部分人都能过个轻松愉快的假期，但春节前后，一些行业还是会人手短缺。

跟小编一起来看看，有哪些岗位很吃香。

家政服务人员

春节是中国人最重要的传统佳节。随着春节临近，不少家政服务人员都提早结束工作，回家过年，这也造成了家政市场人员的紧缺。

中新社记者 刘文华 摄

在北京，据报道，随着人手变少，目前市场上各类家政服务的价格也存在不同程度上涨，部分保姆价格的涨幅超4成。小时工的价格，则从原来的30元到35元每小时，涨到了现在的40元到50元每小时，而且不一定能随时预订得上。

在沈阳，今年家政市场用工紧张的情况与往年比稍有提前。从今年初开始，保姆、育儿嫂、小时工等都出现了用工紧张。目前，小时工的收费是20-30元/小时，春节期间将会提高到两或三倍，而且还不一定能预约到。

快递员

随着电子商务的不断发展，快递业也变得越来越热。

但是一到年末，员工回家和网购的火爆，导致了较严重的快递用工短缺问题。虽然今年多家快递公司表示快递不休息，但人员缺口还是很大的。

王彪 摄 图片来源：视觉中国

有物流公司就表示，除了正常的假期多倍工资之外，还将给春节期间坚持在岗工作的快递员额外发放一笔春节团圆基金。

外卖送餐员

随着餐饮外卖的发展，外卖送餐员成为近几年年底用工荒的“新成员”。由于职业的特殊性，外卖送餐员平时工作强度大，节假日无休，基本会选择临近春节时提前回家。

一些求职网站上也发布了不少外卖送餐员的招聘信息，招聘人数大多在50人左右，月薪5000元至8000元不等，提供年底补贴、话补、交通补助、饭补等。

但可以放心的是，春节期间，外卖订单数量会相对减少，即使送餐员数量有所下降，正常的配送服务还是可以保证的。

资料图。

餐馆服务员

在城市，特别是大城市做餐馆服务员的大部分都是外地务工者，过年时都要回到自己的家乡。

可是，酒店餐饮和娱乐服务行业在春节期间正是生意红火的时候，但人手却严重不足，所以就需要大量的临时服务人员，工期为半个月左右，所得酬劳与平时整月工资略高。

商场导购员

年底临近，商场超市也迎来人才流动的小高潮。据悉，用工难是从春节前开始的，但节后最困难，尤其是新年开工，各行业都在“抢招”。

中新社记者 谭达明 摄

正因为招工难，有些企业开出了提高基本工资、提高福利待遇等留人方式。

装修工人

从各装修公司的放假时间来看，一般装修工人在2月初就已经开始放假，放假时间半个月左右，店面在法定假期内也都基本不营业。

有装修师傅就表示，年前开始装修并不划算，因为年底工人少，工钱涨了。

零售、物流、餐饮。。。。。。

这些行业与生活息息相关，

相关工作人员也辛苦了一年了。

春节期间，如果遇到还在提供服务的

快递小哥、商场导购、

送餐小哥、餐厅服务员。。。。。。

请送上微笑，道声谢谢！

责任编辑：桂强