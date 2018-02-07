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中国空军苏-35战机飞赴南海参加联合战斗巡航

中国空军苏-35战机飞赴南海参加联合战斗巡航
2018年02月07日 17:02 澎湃新闻
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　　原标题：中国空军苏-35战机飞赴南海战斗巡航

　　@空军发布 消息，中国空军2月7日发布消息，空军苏-35战机近日飞赴南海参加联合战斗巡航任务，这是空军履行新时代使命任务、开展实战化军事训练的务实行动。

　　苏-35是多用途战斗机，具备制空作战和对地、海面目标精确打击能力。苏-35战机开展实战化军事训练，有助于增强空军远程远海作战能力。

　　中国空军表示，一以贯之坚持科技兴训、依法治训、按纲施训，全面推进新时代练兵备战、不断提升新时代打赢能力。

　　来源：空军发布

责任编辑：桂强

苏-35战机中国
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