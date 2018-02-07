中国空军苏-35战机飞赴南海参加联合战斗巡航

原标题：中国空军苏-35战机飞赴南海战斗巡航
@空军发布 消息，中国空军2月7日发布消息，空军苏-35战机近日飞赴南海参加联合战斗巡航任务，这是空军履行新时代使命任务、开展实战化军事训练的务实行动。
苏-35是多用途战斗机，具备制空作战和对地、海面目标精确打击能力。苏-35战机开展实战化军事训练，有助于增强空军远程远海作战能力。
中国空军表示，一以贯之坚持科技兴训、依法治训、按纲施训，全面推进新时代练兵备战、不断提升新时代打赢能力。
来源：空军发布
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 台湾花莲发生6.5级地震 已致4人死亡
- 【 军事 】 中国将发展海基反导 让拦截线远离腹地
- 【 财经 】 美股闪崩创六年半最大跌幅
- 【 体育 】 NBA-骑士遭21分逆转 骑士老板盼詹皇离...
- 【 娱乐 】 曹云金晒登记照宣布结婚喜讯：感谢老...
- 【 科技 】 “以贷养贷”的现金贷：借贷者称像赌...
- 【 教育 】 最新亚洲大学排名：清华第二北大第三
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有