消费者在平台购票被默认勾选搭售保险 保监会回应

原标题：买车票被默认勾选搭售保险？保监会：付款前要核对消费账单

一段时间以来，有消费者反映，通过某些在线旅游平台（OTA）或网上APP订购机票、火车票时被默认勾选“搭售”保险，受到关注。

此类做法通常是在票务、酒店预定页面设置了默认勾选项，比如勾选了人身意外伤害保险、退票险等，由于勾选项字体偏小或不易引起注意，致使消费者在不留意的情况下没有取消勾选项，从而被选购了相关保险产品。或是通过附加条件“搭售”保险，比如在提供某些优先服务时将购买相关保险产品作为附加条件。在此，中国保监会保险消费者权益保护局提示您：

关注勾选项目，核对在线消费账单。消费者通过在线平台购买商品或接受服务时，要关注勾选项目，并在支付价款前认真核对消费账单，防止在不知情的情况下被选购保险产品。

了解自身权利，谨防权益受到侵害。在线平台默认勾选推荐的一些保险产品，通常未明确列明承保主体或代理销售主体，未完整披露保险产品条款等相关重要信息，这种做法侵害了消费者的知情权、自主选择权等权益。

在线选购保险，注意识别相关风险。如果消费者主动选择购买在线平台推荐的相关保险产品，以提高保险保障水平，还请留意以下方面：一方面，留意所购买保险的保障内容。部分在线平台销售的保险不能主动弹出保险条款页面，需要点击页面条款链接，消费者往往因此忽略保险条款内容。建议消费者留意在线平台推荐保险产品的保费、保险责任、保险期限、保险金额等重要内容，并选择购买符合自身保险保障规划和实际需求的保险产品。另一方面，留意保险条款的限制条件。消费者应仔细阅读保险条款，特别是了解掌握保险产品的责任免除条款，以及投保地域、就医、退保和特别约定中的限制条件等，以更好地维护自身权益。

来源：保监会网站

责任编辑：桂强