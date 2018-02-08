北京：评职称不再一把尺子量到底 干得好者能评上

原标题 （社会）北京：职称评价不再“一把尺子量到底” “干什么、评什么”

新华社北京2月8日电（记者李放）记者从北京市人力资源和社会保障局了解到，北京市8日发布《关于深化职称制度改革的实施意见》，打破职称评价“一把尺子量到底”、职称论文“一刀切”、职称晋升“玻璃门”等条条框框，对不同人才制定不同标准，支持人才自选代表性成果代替论文，新开通多类人才的职称申报渠道，实现“干什么、评什么”，让干得好的人能评得上。

据了解，北京市此次职称制度改革系统地将职称评价标准归结为品德、能力和业绩三个方面，科学分类评价专业技术人才能力素质，对不同领域、不同行业、不同层次的专业技术人才，制定不同的评价标准和业绩权重。例如，对从事基础研究的人才，重点评价原始创新能力、成果科学价值、学术水平和影响力；而对从事科技管理服务的人才，则重点评价技术支持能力、服务对象满意度和行业评价认可度。

此外，北京市此次职称制度改革将彻底解决过去职称论文“一刀切”的问题，将职称评审“唯论文”改为“菜单式”，全面推行职称评审代表作制度，人才可自选最能体现能力水平的代表性成果，作为评审考核的主要内容，强化质量。

北京市此次改革还进一步打破了国籍、户籍、地域、身份、人事关系等制约，除国有企事业单位和非公经济单位人才外，新开通了优秀外籍人才、港澳台人才、自由职业人才、高技能人才的职称申报渠道，为各类专业技术人才畅通了晋升通道，解决了过去职称晋升“玻璃门”的问题。

据悉，此次改革是自1986年职称改革以来，北京市再次启动的职称领域重大改革，涉及全市300多万专业技术人员。（完）

责任编辑：张岩