安倍向在日华侨华人贺新春：日中将推进政治交流

原标题：（国际）日本首相安倍晋三向在日华侨华人祝贺新春
新华社东京2月8日电（记者姜俏梅 王可佳）在中国春节即将到来之际，日本首相安倍晋三通过日本华文媒体《中文导报》向在日华侨华人贺新春、拜新年。《中文导报》8日刊登了安倍的贺词。
安倍在贺词中表示，去年日中举行了多次高层对话，他本人去年11月同中国国家领导人举行了会见，坦诚地交换了意见。
安倍说，今年是日中和平友好条约缔结40周年。他愿重申，要使今年成为日中两国国民都能感受到日中关系大有改善的一年，并期待通过高层互访将日中关系推向新阶段。
安倍说，在过去一年里，中国赴日游客首次突破700万人次，上野动物园新降生的大熊猫宝宝“香香”颇受广大日本国民的喜爱。今年日中两国仍将继续推进政治、经济、文化、体育和旅游等所有领域的合作与交流，希望在日华侨华人为日中关系进一步发展给予大力协助。（完）
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