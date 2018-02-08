国内油价将迎七个多月来首次下调 系年内首次下调

原标题：国内油价将迎七个多月来首次下调

资料图：山西太原，车辆正在加油站加油。（张云 摄）

《经济参考报》记者从多家社会监测机构了解到，2月9日国内成品油价格将迎来新一轮调整窗口，预计下调是大概率事件，这是年内首次下调，也是7个多月来的首次下调，预计幅度将超百元，届时春节假期出行成本小幅收窄。

1月26日国内成品油价上调落地以来，美国原油产量进一步上升，国际油价下行压力加大。虽然期间石油产品需求数据表现强劲，且高盛集团上调价格预期，为市场带来乐观预期，油价收盘一度走高。但之后，美元触底反弹，同时美国国内活跃钻井平台的激增进一步打压，国际油价再度走跌。

截至2月6日收盘，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格下跌0.76美元，收于每桶63.39美元，跌幅为1.18%。4月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.76美元，收于每桶66.86美元，跌幅为1.14%。

由此，国内参考的原油变化率由正转负后不断下探，致使本轮调价由搁浅预期转为下跌。卓创资讯数据显示，截至2月6日国内第8个工作日参考的原油变化率为-1.98%，对应的汽柴油下调幅度为106元/吨，已远超发改委规定的50元/吨的调价线。

卓创资讯分析师郑明亚判断，后期从消息面上来看，来自产油国方面的负面消息及美元触底反弹，将会对短线原油的走势形成一定压力。从技术面上来看，后期市场若持续缺乏利好消息注入，欧美原油将极有可能在跌破支撑位后形成一波跌势。由此，国内参考的原油变化率或将继续负值加深，年内油价首次下调的概率亦不断增加。

金联创分析师邹雪莲也表示，截至2月6日第七个工作日，参考原油品种均价为66.53美元/桶，变化率-1.29%，对应汽柴油价格将下调95元/吨。距离调价窗口仅剩三个工作日时间，后期原油仍将维持弱势运行，故本轮油价下调为大概率事件，这将是年内首轮下调，也是时隔7个多月之后再度下调，预计汽柴油下调幅度将超百元。

据了解，自2017年7月21日以来，国内成品油零售价开启了9次调价窗口，且全部兑现上调。

“虽然本轮零售价下调幅度有限，但零售价长达半年之久的上涨之路终结，对终端用户来说仍然欣喜。并且，本轮下调适逢农历春节，私家车外出增多，出行半径扩大，汽油消耗量加大，出行成本可少量减少支出。同时，加油站仍有优惠，因此出行压力不大。但假期期间，物流运输基本停止，柴油价格小跌，对终端影响不大。”邹雪莲称。

来源：经济参考报

责任编辑：柳龙龙