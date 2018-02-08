发射一颗私人卫星上天需要几步？专家：至少四步

原标题：发射一颗私人卫星要分几步

一周内，发生了两件商业航天的标志性事件：7日凌晨，20层楼高的SpaceX“猎鹰重型”火箭把埃隆·马斯克的红色特斯拉跑车送入太空。几天前的2日，我国民营企业家冯仑的私人卫星——鞋盒大小的“风马牛一号”成功发射，这是我国首颗私人卫星。

发射私人卫星要成为常态？如果要发射一颗私人订制的卫星上天，分几步走？科技日报记者就相关话题采访了国内商业卫星从业者。

“私人出资发射商业卫星的全流程已经打通，国家允许民营公司制造和发射卫星。”韦树波是长光卫星技术有限公司综合办公室主任，他所在的公司2015年发射了我国首颗商业化运作的卫星“吉林一号”，由此拉开中国商业航天之幕。截至目前，我国已经成功发射几十颗商业用途的卫星。

发射一颗私人卫星要分几步走？韦树波表示至少四步。首先要制造一颗卫星，其次要采购火箭来运载它，再次是协调卫星发射场，最后还要办理一系列卫星发射手续。“手续是必要的，能避免即将发射的卫星与全球3000多颗在轨卫星产生信号冲突，包括申请无线电频段、无线电营业执照和轨道报备。”

“全程大概用时3个月，手续费用并不高。”冯仑的“风马牛一号”上天时，九天微星科技发展有限公司的一颗教育共享卫星“少年星一号”也发射升空，公司合伙人戴海涛告诉科技日报记者，这颗卫星按照商业卫星发射流程办理了所有手续。

事实上，个人发射卫星一般不会去办理上述手续，通常是委托公司来做，行话叫“采购在轨交付”。“也就是说，请专业机构把发射卫星‘四步曲’全部解决，卫星发起者只需验收和使用已经发射到天上的卫星。”韦树波说。

卫星发射后如何使用？“可以委托民营商业航天公司建立地面测控站，或者租用现有测控站。”戴海涛说，“少年星一号”在北京四中等学校建立了测控站，学校师生可以接收卫星信号或提出对卫星的操控要求。韦树波认为，卫星在轨控制比较复杂，没有一个大规模的专业团队难以操作，因此，私人卫星发射后可以委托专业机构来运营，卫星发起者提出任务需求即可。

那么，发射和使用私人卫星会成为常态吗？“私人卫星会逐渐出现一些，但并不会成为普遍现象，相比之下，卫星冠名更多，未来采购卫星数据服务可能更加现实和普遍。”韦树波认为，对个人来说，卫星成本和卫星运营都是问题。“采购一次卫星数据服务大概在几千到几万元，而制造发射一颗微纳卫星就要几百万元，大卫星则需几千万甚至上亿元，因此，真正像冯仑一样购买私人卫星或制造一颗卫星的人很少。”

多位行业专家表示商业航天是航天的必然趋势，尽管商业模式还在试探期和摸索期。“现有发射基地、火箭已经满足不了商业卫星的发射，许多民营企业正在建设商业航天发射场和商业火箭。”戴海涛说。

（科技日报北京2月7日电）

责任编辑：柳龙龙