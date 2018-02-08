画条狗就想赚钱 不了解中国文化这些企业早晚吃亏

原标题：随便画条狗就想躺着赚钱 不了解中国文化这些企业早晚吃亏

央视网消息：今天是农历腊月二十三，在北方民间俗称小年。伴随着春节的临近，商机也随之来临，从服装百货到家电装饰，市面上不少采用红色设计的商品都带着中国元素的印记。除了传统的“中国红”，生肖作为中国悠久的民俗文化符号，同样极具代表性。

时下，市面上以“狗”为主题元素的商品正在“风靡全球”。印有狗图案的服饰、带有狗元素的黄金饰品、造型各异的狗玩偶随处可见。

在美国，一些主流的超市会在春节期间摆放新年特色小商品，很多商场也会设置新年商品专柜来满足华人的需求。营销大战拉开大幕，国际大牌当然不能错过这个蹭热度的好机会，狗元素的手表、包包，化妆品比比皆是，包括阿玛尼、迪奥、轩尼诗等知名品牌纷纷推出了自家的狗年限量款。

销量如何暂且不说，但有些大牌的设计可不怎么走心。比如，迪奥最近推出的狗年红包就成了无形中的“骂人”神器。

“狗袋”的谐音也好，骂人的联想也罢，汉字是写对了，但这红包咱们中国人真不能收。方方正正的中国字却让人如此尴尬，就是写个“旺”也好啊。一时间网上也炸开了锅，网友纷纷感叹，“难道请个中国的营销团队就这么难么？”还有人吐槽：“够了，这些大牌完全就是为了赚钱，一点自己的风格都没有。”看来这文化的鸿沟，不懂真不能乱来。

再比如这双限量版帆布鞋，本来可以成为“爆款”，但这么大的“狗”字，生怕别人看不见，幸好在后面，勉强能忍吧。

行，红包咱不要，鞋也可以不穿，那国际大牌还有没有点正常的商品？

有，就是丑！

包包要有狗、T恤突出狗、化妆品当然也要印狗啦，明年该印什么，大家都猜到了吧。就算不了解文化差异，狗作为人类的好朋友，能不能设计的有些美感、带点可爱。老实说，这些大牌的狗可都长的不怎么好看。

不可否认，在众多国际大牌中，也不乏设计精美的商品。只不过贫穷还是限制了我们的想象，上面这张图是世界顶级名表沛纳海的狗年腕表，全球限量88个，图案设计就不说了，表盘连指针、数字都没有，难道是通过冥想来知晓时间么？罢了罢了，肯定是笔者太肤浅，人家是用来收藏，谁要用它来看时间，看来买不起也很“正常”。

其实，不仅是国际大牌没有好好做功课，造成各种啼笑皆非的误解，连英国首相“梅姨”也因为文化差异无辜挨骂。

前几天，英国首相特蕾莎·梅与丈夫菲利普·梅访问上海豫园。两人倒举着代表中国传统文化象征的“福”字向大家展示起来。本来因为“脱欧”，梅姨的执政之路就在走下坡路，这下好事的英国媒体可有的说了。

“福都拿倒了……特蕾莎访问上海时将好运全部耗尽。”英国媒体不仅讽刺了起来，还“贴心”的“示范”出“福”字正确的打开方式，真是一点面子也不给。中国网友看到笑了，纷纷评论道：“‘福’字倒贴表示‘福’到了呀，你们那90亿英镑大单白签了？”“梅姨此访壕置5.5亿英镑签中英教育合作大单，号称将在英国创造 800 个职位，难道中国不是你们的福地吗？”姑且不论真正的“福”文化正解是什么，但网友的解释笔者甚是赞同。

这个小插曲充分说明，结合中国的文化去迎合中国市场并没有错。随着国人的购买力越来越大，许多国际品牌都开启了针对华人的“新春限量”模式，用“物以稀为贵”牢牢套笼消费者的心理需求，将节日气氛和饥饿营销完美结合。

然而，缺乏创意的商品和不尊重中国传统文化的设计只能适得其反。只想着赚钱、蹭个热度，而不去调研中国市场、深入了解中国文化，这样下去是不可能讨好中国消费者的。

更何况，身为国际大牌还差这点钱么，请走点心好吗？！（文/汪佳莹）

责任编辑：张岩