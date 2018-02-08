国家邮政局副局长刘君接受企业宴请和手表被处分

原标题：中央纪委公开曝光八起违反中央八项规定精神问题————头条——中央纪委监察部网站

日前，中央纪委对8起违反中央八项规定精神典型问题进行公开曝光。这8起典型问题是：

国家邮政局党组成员、副局长刘君等人接受管理服务企业宴请、收受礼品问题。2016年7月17日至24日，经国家邮政局党组批准，刘君作为负责邮政市场监管工作的副局长，率团一行4人赴加拿大、美国访问。7月19日晚，刘君等4人在美国波士顿接受了国内某快递有限公司安排的宴请，人均餐费折合人民币1413.29元；7月20日晚，刘君等4人分别收受了国内某货运有限公司所送的1块运动手表，购买价格折合人民币1057.29元。刘君受到党内严重警告处分，违纪所得被收缴，本人作了深刻检查反省。对其他人员的处理，正在按程序办理。

公安部办公厅统计处原副处长彭科接受可能影响公正执行公务的旅游安排、违规出入私人会所等问题。2016年春节期间，彭科接受上海某信息科技企业安排，携带家属赴海南三亚旅游，费用1.2万元由该企业支付。2017年4月，彭科接受某私营企业管理人员张某邀请，携带家属到北京某私人会所用餐，消费1200元由张某支付。因彭科还存在其他违纪问题，彭科受到留党察看二年、行政撤职处分，违纪所得被收缴。

福建省政府投资项目评审中心原党组成员、总经济师郑灵借调研之机公款旅游问题。2016年8月10日至16日，郑灵借赴新疆调研之机，带领福建省政府投资项目评审中心有关人员到景区旅游，用公款报销费用37131元。此外，郑灵违反规定领取差旅补贴1000元。郑灵受到党内严重警告处分，并被免职，违纪所得被收缴。

重庆市綦江区农委副主任张在彬等人工作日午间违规饮酒、篆塘镇党委副书记吴高强等人违规公务接待问题。2017年1月4日上午，张在彬、綦江区农经站站长张正有一行4人到篆塘镇开展工作。中午，该镇副镇长黎春等人陪同用餐并饮酒，违反重庆市有关规定。当晚，吴高强等人接待张在彬一行，超标准安排陪餐人员。张在彬受到党内严重警告处分，吴高强、黎春、张正有分别受到党内警告处分，其他人员受到相应处理，用餐费用由参与用餐人员承担。

山西省武乡县人大常委会原党组书记、主任郝炳宏借其子结婚之机敛财问题。2017年8月6日、12日、13日，郝炳宏借其子结婚之机，在家中违规收受157名下属及管理服务对象礼金共计9.1万元。郝炳宏受到党内严重警告处分，并被免职，退还违规收受礼金。

云南省姚安县委常委、宣传部长吴东等人违规公款吃喝问题。2017年1月25日，吴东组织县委宣传部13名干部职工，并邀请县委常委、政法委书记周晓东及其他单位人员4人在春节前聚餐，用公款支付餐费1090元。就餐期间，吴东在一名同志告知身体不适的情况下依然强行劝酒，后该同志到医院就诊，造成不良影响。吴东受到党内严重警告处分，周晓东受到党内警告处分，参加就餐人员退赔餐费。

中国邮政储蓄银行浙江省分行办公室原主任赵啸红等人违规公款购买消费高档白酒问题。2017年1月至6月，赵啸红未向分行领导报告，安排办公室用公款违规购买了32瓶高档白酒用于相关部门业务接待。2017年8月，在中国邮政集团公司党组部署的排查整治公款购买消费高档白酒工作中，浙江省分行办公室弄虚作假，隐瞒了违规购买消费高档白酒的问题。分行党委、纪委未认真审核把关，上报了自查结果。赵啸红还存在向组织提供虚假情况等问题。赵啸红受到党内严重警告、行政记大过处分，并被免职；分行党委书记、行长马洪宁受到党内严重警告处分；分行纪委书记陈雪华受到党内警告处分。违规购买使用高档白酒的相关费用，由分行各使用部门的主要负责人承担。

辽宁省大连市自来水集团管网探测有限公司董事长夏军借出差之机旅游等问题。2017年8月31日，夏军等2人赴甘肃兰州参加全国城建培训中心举办的供水管网相关业务培训班，培训时间为8月31日至9月3日。9月2日，夏军等2人擅自提前离开培训班，赴张掖、嘉峪关、敦煌、西安等地旅游，共4天（9月5日下午返回大连）。此外，2017年10月17日，夏军安排购买面值300元的预付卡25张，以职工福利名义发放给职工，该笔费用在公司财务账目列支。夏军受到党内严重警告处分。

中央纪委有关负责人指出，上述8起问题既涉及党政机关，也涉及企事业单位，既有老问题老现象，也有新动向新表现，而且还有在节假日期间顶风违纪，再次表明“四风”具有顽固性反复性，反弹回潮的隐患不容忽视，作风建设永远在路上。各级党员领导干部都应从中汲取深刻教训，把自己摆进去自省自戒，把改进作风作为加强党性修养、锻炼党性心性的实际行动，不断提高自身免疫力，使党的优良传统和作风内化于心、外化于行，成为日常习惯和自觉遵循。

党的十九大和十九届中央纪委二次全会对打好作风建设持久战、巩固拓展落实中央八项规定精神成果作出了新的战略部署，习近平总书记专门就纠正“四风”问题作出重要指示，彰显了党中央持之以恒正风肃纪的坚强决心和政治定力。各级党委（党组）要在抓作风建设中体现“四个意识”，提高政治站位，进一步增强政治责任感和工作主动性，坚决纠正“四风”问题，以永远在路上的执着，一刻不停歇地将作风建设引向深入。各级纪检监察机关要充分利用监察体制改革成果，将纠正“四风”工作覆盖所有行使公权力的公职人员，密切关注享乐主义、奢靡之风隐形变异的新动向新表现，在反对形式主义、官僚主义上下真功夫，以钉钉子精神盯住重要节点、重点领域、关键环节，抓具体、补短板、防反弹，持续强化监督执纪问责，为党风政风持续好转、化风成俗提供坚强的纪律保证。

新时代要有新气象新作为，落实中央八项规定和实施细则精神要有新局面，必须坚持高标准严要求，坚持越往后执纪越严。中央纪委有关负责人强调，2018年春节将至，党员领导干部特别是党组织主要负责人要严格要求自己，带头反对歪风邪气，带头弘扬优良作风，在清正廉洁过年过节上发挥“头雁效应”，以上率下带动其他党员干部切实转变过节风气。纪检监察机关要采取扎实措施，紧盯违规公款吃喝、违规收礼送礼、公车私用、公款旅游、滥发钱物、接受可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动安排等节日期间易发的具体问题，加大监督检查力度，发现一起坚决查处一起，并点名道姓通报曝光，持续保持纠正“四风”工作高压态势，营造风清气正的节日氛围。

责任编辑：张岩