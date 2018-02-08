中央发话了 这些行为“露头就打”

为深入贯彻落实习近平总书记重要指示和中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神，中央政法委、中央综治委、公安部近日印发《关于集中打击整治农村赌博违法犯罪的通知》，要求各地各有关部门在春节前后集中打击整治农村赌博违法犯罪，将操纵、经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的黑恶势力作为重点打击对象，将农村赌博问题放在春节前后的扫黑除恶专项斗争重点来抓，切实采取有效有力措施，确保取得明显成效，让人民群众过上舒心、祥和的节日。

《通知》指出，春节期间是农村赌博的高发期。农村赌博往往与黑恶势力违法犯罪交织在一起，严重影响家庭和谐幸福，严重败坏乡风文明，严重影响社会稳定，严重影响人民群众的获得感、幸福感、安全感。

近年来，各地各有关部门按照中央部署，不断加大对赌博违法犯罪的打击力度，取得明显成效。但在一些地区特别是农村地区，赌博违法犯罪形势依然严峻，多发态势仍未彻底扭转，且呈现出涉赌人员向因征地拆迁补偿等形成的“暴富”群体和农村“三留守”人员蔓延，参赌方式更趋多样化，向“网络空间”转移，向更隐蔽空间转移等新特点。

《通知》强调，各级扫黑除恶专项斗争领导小组及成员单位要切实履行各自职责，坚决依法集中打击整治农村赌博违法犯罪。

要强化调查摸排，锁定打击重点。通过组织明查暗访、发动群众有奖举报、开展网上巡查等多种方式，迅速摸排掌握一批涉及农村及地下赌博的重点地区和案件线索，确定打击重点。

要强化面上清查，注重打早打小。指导和推动县级公安机关及派出所，紧盯重点地区，优化勤务机制，延伸城郊及农村地区警务管控区域，落实多方参与的网络化巡逻防控，对赌博违法犯罪活动坚持“露头就打”。

要强化专案侦办，坚持依法惩处。对重要案件线索，具体落实侦控打击。对打掉的所有赌博团伙，都必须查清为首骨干分子，查清组织者、经营者、获利者，查清有无幕后“保护伞”，查清涉案账目、资金、物品等详细情况，严厉打击暴力护赌、催逼赌债的黑恶势力，做到主要犯罪嫌疑人不抓获不放过、团伙骨干和利益链不打掉不放过、“保护伞”不挖出不放过，形成依法惩处的强有力震慑。

要强化宣传教育，引导知法守法。以社会主义核心价值观为引领，加强农村思想文化阵地建设，深入推进文化惠民，广泛开展文明村镇、星级文明户、文明家庭等群众性精神文明创建活动，加大农村普法力度，提高农民法治素养，建设法治乡村，打造“不爱赌、不想赌”的环境。

《通知》要求，加强组织领导，形成齐抓共管工作合力。各级党委政法委和综治组织主要负责同志要亲自研究部署，一级抓一级、层层抓落实。进一步明确各有关单位在集中打击整治农村赌博违法犯罪工作中的职责任务，做到各负其责、各司其职、通力协作、齐抓共管，形成整体工作合力。要将集中打击整治农村赌博违法犯罪纳入综治工作（平安建设）考核体系，将考核结果作为对领导班子和领导干部综合考核评价的重要内容。健全落实社会治安综合治理领导责任制规定，对农村赌博违法犯罪问题突出的地区，通过通报、约谈、挂牌督办等方式，限期进行整改；对因重视不够，整治农村赌博违法犯罪问题工作措施不落实而导致违法犯罪现象严重、治安秩序严重混乱或者发生重特大案事件的地区，依法实行一票否决权制，并追究有关领导干部的责任。

责任编辑：张岩