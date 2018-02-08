湖南一小区失火致4死 官方：已约谈 将严肃追责

原标题：安化发生较大亡人火灾致4人死亡，将严肃追责！
2月7日下午，安化“2·6”较大亡人火灾事故约谈会举行，益阳市委常委、常务副市长彭建忠约谈安化县相关负责人，副市长、市公安局局长瞿晏平主持约谈会。
2月6日5时许，安化县东坪镇鑫源小区13层1398室发生火灾，造成4人死亡。火灾事故发生后，市委、市政府高度重视，第一时间作出批示，要求妥善做好善后工作，迅速查明原因，严肃追责，守住安全生产底线。会上，安化县分管消防安全工作相关负责人作表态发言，将以此次事故为教训，在居委、社区加大宣传力度，提高居民防火意识，住建部门对各住宅留守儿童、残疾人等重点关注，严格按照“一单四制”要求，加强消防安全隐患排查，做好应急处置方案。
彭建忠指出，要牢固树立安全责任重于泰山的意识，进一步提高抓好安全工作的认识，安化县要认真反思，进一步督促各级部门抓好安全事故防范工作，通过举一反三，切实抓好消防安全隐患大排查，消防安全知识大宣传，加强火灾警示教育，引导群众增强安全事故防范意识，提高自防自救能力。要严肃追责，对已发生事故的镇、村相关负责人进行追责，通过追责强化工作落实。
来源：益阳日报
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