法律界人士：法院审查处理汤兰兰案系正常程序

原标题：黑龙江高院审查处理“汤案”被告人申诉

黑龙江高院审查处理“汤案”被告人申诉。图片来源：黑龙江省高级人民法院官方微博

备受关注的“汤兰兰案”（简称“汤案”），2月7日有了最新进展。北京青年报记者从黑龙江省高级人民法院官方微博获悉，该院正在对“汤案”部分被告人不服生效判决，向该院提出申诉一事，依法进行审查处理。

对此，法律界人士表示，此次黑龙江高院对“汤案”申诉的审查是正常程序，并不意味着该案必然会重新审理。他指出，是否重新审理，要根据审查的结果是否符合刑事诉讼法的相关规定来定。

事件

10年前“汤案”如今再次被关注

2008年，黑龙江黑河五大连池市兴安乡龙山村发生了一起“系列轮奸案”。时年不满14岁的被害人汤兰兰（化名），向警方写信举报，称先后多次遭到了十余名亲属和村民强奸、轮奸，前后已有7年。2010年，黑河市中级法院依法判决了“汤案”，包括其父母在内的11人因涉强奸罪、嫖宿幼女罪等获刑。

近日，此案再度引发关注。日前，已经出狱的部分被告人及被告人家属曾对媒体表示，在案件庭审时，多名被告人曾称遭到了刑讯逼供、诱供；被告人中有两人系“零口供”定罪等，对案情的查办过程和证据链是否完整提出疑问。

进展

当地高院审查部分被告人申诉

2月1日，五大连池市通报了当年的案件办理情况，称经过近两年的依法侦查，查清“汤案”全部违法犯罪事实，将涉案人员全部抓获归案，移送审查起诉，交付审判。但据媒体此前报道，在该案一审判决时，11名被告人提出上诉，他们“均否认全部犯罪事实”，但二审法院在2012年底裁定：驳回上诉，维持原判。

2月7日，黑龙江省高级人民法院官方微博发布消息称，2010年10月20日，黑河市中级人民法院对汤继海等11名被告人分别以强奸罪、强迫卖淫罪、嫖宿幼女罪等作出有罪判决。宣判后，11名被告人不服，提出上诉。2012年10月26日，该院裁定驳回上诉、维持原判。汤继海、刘万友、陈春付、于东军不服生效裁判向该院提出申诉，对此，该院正在依法审查处理。

提出申诉的“汤案”被告人刘万友告诉北青报记者，此前他在“汤案”中被控强奸罪，2016年11月29日刑满出狱。“当年案件的判决书发下来的时候，我就拒绝签字。出狱之后，从2017年1月初开始，我和其他人向黑龙江高院提出申诉，希望重新审查这个案子。”

刘万友称，已经看到黑龙江高院发布的、对他们的申诉进行审查处理的消息，但暂时还未接到法院正式约见的通知。

释疑

申诉审查属正常程序

2月7日，“汤案”部分申诉人的代理律师付建表示，这或许对案件重审有一定的作用，“根据法律的规定，对他们4个人申诉的受理审查，预示着将对案件的全部材料进行审查，而后作出决定。”

对此，北京泽永律师事务所主任王永杰律师认为，依照我国《刑事诉讼法》，对于当事人提出申诉的案件，人民法院应当进行审查，符合《刑事诉讼法》二百四十二条5种情形的，人民法院应当重审。具体来说：有新的证据证明原判决、裁定认定的事实确有错误，可能影响定罪量刑的；据以定罪量刑的证据不确实、不充分、依法应当予以排除，或者证明案件事实的主要证据之间存在矛盾的；原判决、裁定适用法律确有错误的；违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判的；审判人员在审理该案件的时候，有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的。

他指出，黑龙江高院对“汤案”部分被告人的申诉进行审查，未来有两种结果：一种是该案符合再审条件，启动再审程序；另外一种可能是不符合法律规定的5种情形，驳回申诉。

王永杰律师表示，此次黑龙江高院对“汤案”申诉的审查是正常程序，并不意味着该案必然会重新审理，是否重新审理要根据审查的结果是否符合《刑事诉讼法》的规定来定。他补充道，在司法实践中，相对于数量庞大的申请再审案件，启动再审程序的案件比例极低，“当事人如果接到驳回申诉的通知后不服，可以向最高人民法院或最高人民检察院继续申诉。”

文/本报记者 张雅 实习记者 张曜麟

来源：北京青年报

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责任编辑：柳龙龙