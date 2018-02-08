纪委书记履新中央巡视组 曾质问官员为何无案可查

来源：长安街知事微信公众号

原标题：3位组长领衔中央新一轮巡视

撰文 | 高楼

新一轮中央巡视即将开始。今天，中纪委网站公布了3位新任的巡视组组长。他们是：中央第二巡视组组长薛利、中央第九巡视组组长吴瀚飞和中央第十四巡视组组长杨鑫。

一般来说，中央巡视组组长由省部级干部担任。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，薛利和吴瀚飞均参加过之前的中央巡视工作，杨鑫则是“新面孔”，他原为陕西省西安市委常委、纪委书记。

去年11月，陕西省纪委副书记卢力群接替杨鑫，任西安纪委书记。当时有西安当地媒体披露，杨鑫已低调赴京，到中纪委任职，如今证明所言非虚。

2014年7月至9月，中央第七巡视组巡视陕西省，在反馈中针对西安提出了一些问题：十八大以来西安市党政纪处分1297人，近90%为处级以下干部，其中因贪污受贿被处分的处级及以上干部仅19人；碑林区住建局及所属单位滥发奖金450多万元并违规购置车辆等，主要领导仅受严重警告和行政记大过处分。

不仅如此，那一阵西安也发生了一些负面新闻，如市政府个别领导违反规定到私人会所会客聚餐；少数领导干部组织和参加吃请聚会活动，且个别干部“赶场聚会”，酗酒行为不雅等。

当年11月10日，巡视结束后不久，时任陕西省直机关工委常务副书记杨鑫调任西安市纪委书记，负责落实整改中央巡视组指出的问题。

3年来，西安市多名重量级官员被查处，包括市政协副主席赵红专，市委组织部长钟健能，西安旅游集团党委书记李大有，泾河新城党委书记、管委会主任李益民，西安高新区原管委会主任安建利，以及臭名昭著的“老虎”——陕西省委原常委、西安市委原书记魏民洲。

杨鑫对纪检工作并不陌生，他在2006年担任了延安市纪委书记。当时，延安探索和推行“问责问廉问效”、财务“五笔会签”及派出（驻）纪检监察机构统一管理等三项体制创新，实现“全流程”监督预防腐败，有效封堵了“廉政死角”，获得了一致好评。

来到西安不久，2015年春节后上班第一天，杨鑫就和市纪委班子成员带队组成12个检查组进行专项检查，发现了个别干部存在上班迟到、串岗聊天、上网购物等问题。

2016年4月，杨鑫一口气约谈了西安市2个区县，4个开发区，6个市级部门，13个镇街的49名各级党委、纪委的一把手。“作为西安市发展重要板块，城中村改造、民生等领域基层不正之风和腐败问题易发多发，一年仅查十来件案子，谈话函询1件，是说不过去的。”杨鑫质问，“有的区县全年零初核、零立案，你们要认真反思，真的是无案可查？”

这样大规模同时与干部谈话对杨鑫不是第一次，2015年12月，他就对新提拔任职的108名市管领导干部进行了廉政谈话。

除了抓具体工作，杨鑫也谋划了不少制度创新：

2015年9月，西安市委巡视机构成立，杨鑫任市委巡视工作领导小组组长。西安是继杭州、宁波、济南、青岛后，全国第五个成立巡视机构的副省级城市。

2016年9月，西安市纪委出台《关于落实监督执纪“四种形态”实施办法（试行）》，便于基层纪检监察机关实际操作和实践运用“四种形态”，这在全国范围内算是比较早的。

2016年11月，西安市纪委出台了《关于对违规干预纪律审查工作行为报告和备案的规定（试行）》。按照规定，今后纪检干部遇到打听案情的、说情的，一律要如实填表报告，报告不及时、瞒而不报的，将受到纪律处分。

另外两位巡视组长中，薛利是一位女干部，现任中央巡视组副部级巡视专员，曾任中国商用飞机有限责任公司党委副书记、纪委书记。她作为副组长巡视过中国工程院、中国工程物理研究院等单位，并对河南、江西、内蒙古、吉林等省份开展了“回头看”。

吴瀚飞曾在中央组织部工作过，他作为中央第九巡视组组长，巡视过中央统战部、民政部、国家信访局、四川大学等单位。

责任编辑：桂强