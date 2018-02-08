24个部门联合严打枪爆物品 他是总召集人

来源：长安街知事微信公众号

原标题：赵克志任总召集人严打枪爆物品

撰文 | 李拓

昨日，“打击整治枪支爆炸物品违法犯罪部际联席会议第一次全体会议暨全国专项行动部署会”在公安部召开。会上，刚刚履新满三个月的公安部部长、党委书记赵克志，首次以联席会议“机制总召集人”身份出席并讲话。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）了解到，打击整治枪支爆炸物品违法犯罪部际联席会议是经党中央、国务院批准，由公安部牵头，中央宣传部、中央综治办、中央网信办、最高法、最高检、外交部、安全部、国土资源部、工信部、司法部、交通运输部、海关总署、工商总局、新闻出版广电总局、安全监管总局、体育总局、民航局、国防科工局、邮政局、煤监局、铁路总公司和中央军委联合参谋部、中央军委政法委共24个部门和单位共同参加。

赵克志出席会议并讲话。

会议的另外两名机制召集人由公安部党委副书记、副部长黄明，副部长李伟担任，各成员单位负责人为联席会议成员。

公安部治安管理局主要负责人李京生今日上午介绍说，经研究，部际联席会议决定自今年2月7日起至2019年底，在全国范围内持续开展打击整治枪爆违法犯罪专项行动。

为期两年的专项行动将围绕缉枪、治爆、净网三个重点开展，包括打击边境走私枪爆物品犯罪、打击网络贩卖枪爆物品犯罪、打击非法私制私藏枪爆物品行为。

根据时间安排，专项行动至今年年底为第一阶段，工作重点是以打开路、强化整治，切实解决突出问题；2019年为第二阶段，工作重点是查缺补漏、深化巩固，建立健全长效机制。

在我国，民间涉枪涉爆具体情况如何？

李京生透露，2012年至2017年，各地公安机关共收缴各类非法枪支101.2万支、子弹5661万发、炸药1477.2万公斤、雷管3138.9万枚。

2017年，全国枪击、爆炸犯罪案件发生次数均为58起，5年降幅分别超过80%和60%。可以说，中国是当前全球枪爆犯罪最少的国家之一，也是世界上最安全的国家之一。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，2018开年以来，公安部已经连续承担了两项事关我国社会平稳安定的重要任务，它们之间既有交集，又各有侧重——

不久前，中共中央、国务院引发《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，强调要充分认识开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，坚决打赢这场攻坚仗。

通知引发10日后，最高法、最高检、公安部、司法部四部门联合引发关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告，强调黑恶势力是经济社会健康发展的毒瘤，是人民群众深恶痛绝的顽疾，必须坚决依法予以打击。

公安部刑侦局巡视员董小刚透露，通过公安机关多年来严打严控，当前我国涉枪犯罪形势总体平稳，呈现两个方面特征：一是持枪杀人、抢劫、绑架等严重暴力犯罪案件大幅下降，处于历史低值；但另一方面，走私、制造、贩卖枪支弹药违法犯罪受各种因素影响，仍处于高发期。

针对当前的形势特点，近年来全国公安机关先后组织开展了“缉枪治爆”“灭枪”“打击边境走私枪支弹药”“集中排查收缴”“重点地区整治”等一系列专项行动，破获了一大批涉枪违法犯罪案件，收缴销毁了一大批非法枪支弹药，有效打击了犯罪分子的嚣张气焰，消除了社会治安隐患。

长安街知事获悉，此次打击整治专项行动将实现“三个有效、三个下降、三个提升”的工作目标，即实现境内制贩、边境走私、网上贩卖高发势头有效遏制，非法入境和流通渠道有效阻断，易制爆危险化学品有效管控；非法制造窝点数量大幅下降，社会面非法枪爆物品存量明显下降，持枪和爆炸犯罪案件持续下降；网上抵制“枪支文化”氛围不断提升，严管严控政策社会共识显著提升，群众参与积极性全面提升。

责任编辑：桂强