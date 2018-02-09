中储粮河南分公司小麦变质案进展:10人被立案侦查

原标题 中储粮河南分公司小麦变质案最新进展：10人被立案侦查

正义网北京2月9日电（见习记者单鸽）2月9日，最高人民检察院反贪总局二局局长马海滨在做客高检网与正义网联合推出的“最高检厅局长系列访谈”时表示，过去一年，反贪总局二局依法组织办理了包括中央政治局原委员、重庆市委原书记孙政才受贿案，中储粮河南分公司南阳直属库小麦变质案等在内的一批重大、敏感案件，强有力地发挥了检察机关查办腐败案件的震慑效应。

马海滨向记者介绍了中储粮河南分公司南阳直属库小麦变质案的办理过程，并透露了该案的最新进展情况。2017年5月初，媒体曝光了中储粮河南分公司南阳直属库1.7万吨小麦霉变问题。事件发生后，反贪总局二局第一时间挂牌进行了督办，并及时派员赴河南南阳进行指导督办。经大量调查取证，目前检察机关已经对中储粮河南分公司南阳直属库原主任任国强等10人，依法以涉嫌玩忽职守、滥用职权和受贿罪立案侦查。

此外，备受社会关注的天津市静海区独流镇制售假调料案也是去年反贪二局重点指导查办的案件之一。记者了解到，假调料事件发生后，反贪二局第一时间指导天津检察机关立案，加强对相关行政部门职责职能的梳理和研究，及时指挥开展讯问询问工作，并就法律法规的适用问题进行研究论证。马海滨介绍说：“目前，天津市检察机关已对相关人员所涉渎职犯罪立案侦查。”

责任编辑：张岩