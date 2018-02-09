中储粮河南分公司小麦变质案进展:10人被立案侦查

原标题 中储粮河南分公司小麦变质案最新进展：10人被立案侦查
正义网北京2月9日电（见习记者单鸽）2月9日，最高人民检察院反贪总局二局局长马海滨在做客高检网与正义网联合推出的“最高检厅局长系列访谈”时表示，过去一年，反贪总局二局依法组织办理了包括中央政治局原委员、重庆市委原书记孙政才受贿案，中储粮河南分公司南阳直属库小麦变质案等在内的一批重大、敏感案件，强有力地发挥了检察机关查办腐败案件的震慑效应。
马海滨向记者介绍了中储粮河南分公司南阳直属库小麦变质案的办理过程，并透露了该案的最新进展情况。2017年5月初，媒体曝光了中储粮河南分公司南阳直属库1.7万吨小麦霉变问题。事件发生后，反贪总局二局第一时间挂牌进行了督办，并及时派员赴河南南阳进行指导督办。经大量调查取证，目前检察机关已经对中储粮河南分公司南阳直属库原主任任国强等10人，依法以涉嫌玩忽职守、滥用职权和受贿罪立案侦查。
此外，备受社会关注的天津市静海区独流镇制售假调料案也是去年反贪二局重点指导查办的案件之一。记者了解到，假调料事件发生后，反贪二局第一时间指导天津检察机关立案，加强对相关行政部门职责职能的梳理和研究，及时指挥开展讯问询问工作，并就法律法规的适用问题进行研究论证。马海滨介绍说：“目前，天津市检察机关已对相关人员所涉渎职犯罪立案侦查。”
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 外交部:日借赈灾之名制造“一中一台”
- 【 军事 】 歼20或指挥这款无人机 已进驻同一基地
- 【 财经 】 人民日报：奔驰不能这么“犯糊涂”
- 【 体育 】 詹姆斯三双+压哨绝杀 骑士险胜森林狼
- 【 娱乐 】 韩庚生日认爱卢靖姗 金鸡奖结缘疑同游
- 【 科技 】 董明珠承诺的员工房落地？格力：正推...
- 【 教育 】 毕业生1个月写13万字记录大学:致敬青...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有