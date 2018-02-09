北京景观照明春节将延至24时 除夕次日1时关灯

原标题：春节期间北京景观照明将延至24时

新京报讯 （记者信娜）昨日，记者从市城管委了解到，2018年2月14日至2018年2月21日，北京市景观照明将按重大节日等级开启，每晚24时关闭。其中，除夕关灯时间延迟至次日凌晨1时。

全市布置50万平方米夜景灯带

市城管委介绍，2018年2月14日至2018年2月21日，每晚18：00-24：00将开启景观照明，2月15日除夕的关灯时间将延迟至次日凌晨1时。

长安街及中轴线将被灯笼及中国结“扮靓”，市城管委主任孙新军此前介绍，长安街和中轴线将布置灯笼和中国结，沿街单位和商场也将布置各种景观和照明。同时，在过街天桥，以及路口、广场等地方设置景观小品。

记者了解到，2月7日，随着东单路口西侧9基路灯杆悬挂灯笼工作完成并试灯成功，长安街已完成景观灯笼及中国结悬挂。

与往年不同的是，今年景观灯笼和中国结的悬挂区间从往年的二环建国门至复兴门区间，延伸至三环国贸桥至新兴桥区间。

据初步统计，北京市共布置各式灯笼、中国结及其他装饰、灯饰共计20万余。此外，还布置50万平方米夜景灯带，硬质宣传1000余处，景观小品180多处，比上一年度提高近三成。

各景观设置已基本完成

目前，北京市景观布置已基本完成，部分点位和路段正在调试补充。

相比往年，今年的景观布置更注重设计感。除了往年的灯笼和中国结，今年东城在簋街设计了有餐饮文化和戏园文化特色的“簋街”灯笼、西城设计了宫灯灯饰、海淀设计了创新之塔。

景观小品方面，王府井将摆放大型狗年生肖景观小品，什刹海前海广场的景观造型名为冰雪运动，将与什刹海历年的冰雪活动相呼应。海淀区则重点打造长安街、中关村大街、长春桥远大路三条景观带。

[长安街] 75天后新版彩虹门回归亮灯

昨晚，长安街新彩虹门首次亮灯。记者从市城管委了解到，经过75个夜晚的施工，新版彩虹门于昨日正式回归。

新版彩虹门为原址原样重建，此外，也稍有改良。相关负责人介绍，单体彩虹高度从原来的11.30米提高到13.29米，彩虹厚度从原来的2.10米提高到2.42米，能够优化弧度的视觉效果。

据介绍，两座彩虹门是1997年6月时，为庆祝香港回归在建国门和复兴门处建立。彩虹门最初设计为临时景观设施，后因被广泛认可，逐渐成为长安街上标志性景观，已运行超过20年。

原版彩虹门每座各由南、北侧两个单体组成；基础为混凝土配重基础，主体为钢结构；单侧跨度23米；景观照明采用霓虹灯具。

新版彩虹门的灯具已从霓虹灯改为更节能的LED灯。相关负责人介绍，新彩虹门较原彩虹门总功率降低了70%。除了彩虹的图案外，未来还可配合节日主题演示动画图案。

此前，长安街建国门及复兴门的彩虹门已伴随市民20年。2017年11月25日零时，长安街建国门及复兴门的彩虹门开始拆除。彩虹门设计者李智跃谈到设计初衷时说，适逢香港回归，当时做了很多设计。最终，大家都觉得彩虹门更喜庆。

相关负责人解释，原彩虹门主体结构大部分杆件出现锈蚀，内部线路设施趋于老化，已经无法通过维修排除安全隐患。经北京市委、市政府批准，市城管委对现有彩虹门拆除重建。

新京报记者 信娜

[朝阳区] 明晚起新春彩灯全部点亮

今年春节期间，朝阳区202条街道将布设灯笼、国旗、花卉等景观，明天夜间开始，新春彩灯将全部点亮。

昨日下午，在建外大街，一座高约5米的传统特色雕塑正在搭建，雕塑上有“春回大地”“美丽朝阳”字样，雕塑背后树木辅以灯笼造型，营造出浓浓年味。

朝阳区城管委相关负责人介绍，该区今年的春节景观布置，将运用国旗、花卉、灯笼、中国结、景观装饰雕塑、灯光秀等元素，营造新春氛围。

今年的春节景观布置，“一轴、两环、三带、多区域”是重中之重，即北中轴路沿线；三环、四环42座人行过街天桥（朝阳区段）；以建国路——建外大街、东大桥路、朝外大街为基础主导全区景观布置；在神路街、建国路南侧（秀水商场对面）、奥运村（奥林酒店东北角）、朝阳公园南门、潘家园武圣东路沿线打造5处精品景观节点，一共涉及全区202条道路，包括51条重点大街和151条居住区周边支路和小区道路。

该负责人表示，今年春节期间，朝阳区还将通过树挂彩灯、夜景灯带、悬挂灯笼等方式，重点打造东大桥路、朝外大街、神路街、南营房胡同4条有特色的夜景景观街区，为居民增添喜庆热闹的年味儿。

在景观布置上，朝阳区各街乡将“就地取材”，将此前国庆、元旦等节日的布景进行升级改造。全部景观布置工作预计2月10日完成，10日晚间开始，景观灯饰将全部点亮。

新京报记者 沙雪良

责任编辑：柳龙龙