意大利一华人餐厅遭持枪抢劫 老板持刀驱离歹徒

原标题：意华人餐厅遭抢劫 老板持刀驱离歹徒

图片来源：北京青年报

当地时间2月4日，意大利米兰一家华人餐厅遭遇持枪抢劫事件，来自中国浙江的陈家三兄弟开办的餐厅遭遇两名持枪歹徒抢劫。在反抗过程中，三兄弟中的大哥陈天（化名）身中三枪，两名劫匪也被刺伤。7日，陈家三弟陈仁（化名）告诉北京青年报记者，大哥陈天目前经过手术暂无生命危险。当地媒体称意大利警方已将劫匪全部抓获。7日，中国驻米兰总领事馆称已就此案敦促当地警局依法严惩凶手。

浙江三兄弟餐厅

遭歹徒持枪抢劫

当地时间2月4日晚上11点30分左右，两名蒙面歹徒拿着手枪冲进米兰一餐厅内实施抢劫，来自浙江的33岁华人餐厅老板陈天拿起身边的厨房用刀自卫反抗。当时跟陈天在一起的三弟陈仁告诉北青报记者，事发时其他服务员都已经下班，餐厅里只有他们兄弟三人在收拾准备打烊。在此时，有两名戴着假发和头套的人冲了进来。“这两个人拿着枪用意大利语冲我们喊，让我们把所有钱拿出来，他们进到吧台里的时候，突然冲我大哥陈天开了两枪，一枪打中了大哥头部，另一枪打在腿上。”

陈仁说：“当看到对方开枪了，尤其是开枪打中我大哥头部时，我们就觉得对方不只是要钱，甚至还想要我们的命，这时候就只能拼命了。”

据陈仁回忆，中枪的陈天从吧台后顺手拿起一把厨刀进行反抗。在反抗中，陈天不小心滑倒，歹徒随即朝陈天的面部踢了一脚。此时，陈家兄弟中的二弟陈地（化名）也拿起了一把刀冲向歹徒，冲歹徒背后连扎数刀。搏斗的过程中，陈天胸部被打中一枪，最终两兄弟合力将歹徒赶跑。

蒙面歹徒受伤逃跑

已被当地警方抓获

北青报记者从获取的现场监控视频看到，歹徒进入餐厅后，就用手猛击陈天的后脑勺，并用枪指着陈天。陈天随即跑向吧台后方，随后响起两声枪响。当陈天再次出现时，手里拿着一把刀，和歹徒展开了搏斗，搏斗过程很激烈，此时视频中又传出一声枪响。陈家兄弟跑开后，歹徒也逃跑了。

“我大哥目前已经没有生命危险，头部和胸部的子弹都取出来了，腿部的子弹也将在今天做手术。此外，中国驻米兰领事馆也派人来看望我们。现在想想非常的害怕，目前国内的家人已经知道了，为了不让他们担心，一些细节没有告诉他们。”陈仁7日对北青报记者说。

陈仁称，目前意大利警方已经将歹徒全部抓获，具体案件情况还在调查当中。

对于此次抢劫事件，米兰当地媒体也进行了报道。报道称，其中一名38岁的歹徒在没跑多远后，就因刀伤而倒地，接到陈家兄弟报警电话的警察赶到现场后，将这名歹徒戴上手铐后送进医院。另一名41岁的蒙面抢匪，也在数小时之后在一个垃圾场附近被警方发现，该抢匪也因被陈家兄弟刺伤而倒地不起。

中国驻米兰副总领事

已前往医院慰问伤者

此次事件在当地引起热议，一名米兰当地网友在社交网站中称，持枪抢劫是一件非常凶残的事情，用刀来反抗的中国人无疑很有勇气。“中国人很勤奋，为了保卫自己的劳动成果，他们会迸发很大的勇气，就像电影里的功夫明星一样。”

7日，中国驻米兰总领事馆发布通告称，2月6日，中国驻米兰总领事馆副总领事汪惠娟前往当地医院急救中心，看望慰问日前遭遇歹徒入店抢劫并受枪击的侨胞陈先生，代表总领馆对其及家属表示慰问，希望其安心休养，早日康复。

汪惠娟详细询问了案发经过及受伤情况，表示总领馆已就此案向当地警局表达关注，并敦促其依法严惩凶手，加大打击犯罪力度，为侨胞创造良好的治安环境。中国驻米兰总领事馆提醒称，请广大侨胞提高警惕，加强安全防范措施，避免人身伤害和财产损失。文/本报记者 屈畅 实习记者 张曜麟

来源：北京青年报

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