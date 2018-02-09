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河南南阳市淅川县发生4.3级地震 震源深度10千米

河南南阳市淅川县发生4.3级地震 震源深度10千米
2018年02月09日 19:13 中国地震局网站
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　　#地震快讯#中国地震台网正式测定：02月09日19时00分在河南南阳市淅川县（北纬32.83度，东经111.56度）发生4.3级地震，震源深度10千米。（ @震长 @平安中原 @大河报 @豫法阳光 @平安郑州 ）

责任编辑：桂强

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