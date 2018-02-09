北京4位市级部门和机构“一把手”任新职

原标题：4位市级部门和机构“一把手”任新职

新京报讯 （记者邓琦）昨日上午召开的北京市十五届人大常委会第一次会议上，通过了人事任命事项。新一届市人大常委会“一厅、七办、三室”工作机构的领导人员全部配齐。

新京报记者梳理发现，被任命的人员中，4位市级部门和机构一把手任新职，这也意味着，部分市级部门一把手将“换将”。

市人大常委会11个机构配齐领导

在1月底闭幕的市人代会上，市十五届人大常委会主任、副主任、秘书长、委员以及市人大7个专门委员会的组成人员已经选出。

昨日在市十五届人大常委会第一次会议上获得任命的人员，来自市人大常委会机关的11个工作机构，分别是办公厅、法制办公室、内务司法办公室、财政经济办公室、教育科技文化卫生体育办公室、城市建设环境保护办公室、农村办公室、民族宗教侨务办公室、研究室、代表联络室、人事室。

新京报记者发现，被任命的人员中，4位市级部门和机构一把手任新职——

北京市工商局局长陈永，被任命为北京市人大常委会内务司法办公室主任；

北京市经信委主任张伯旭，被任命为北京市人大常委会财政经济办公室主任；

北京市水务局局长金树东，被任命为北京市人大常委会农村办公室主任；

北京市食药监局局长丛骆骆，被任命为北京市人大常委会教育科技文化卫生体育办公室副主任（兼）。

多位委办局一把手赴人大政协履新

此外，新京报记者发现，在今年1月的北京市人大、政协换届选举中，另有几位市级部门和机构一把手出现职务变动和调整。

在今年1月下旬举行的北京市十五届人大一次会议上，北京市财政局局长李颖津当选为市十五届人大常委会副主任，北京市编办主任刘云广当选为市十五届人大常委会秘书长。

在1月同期举行的北京市政协十三届一次会议上，北京市国资委主任林抚生、北京市医管局局长于鲁明当选为北京市政协副主席，北京市交通委主任周正宇被任命为北京市政协城建环保委员会主任，北京市体育局局长孙学才被任命为北京市政协教文卫体委员会主任，北京市民族事务委员会（北京市宗教事务局）主任（局长）池维生被任命为北京市政协民族和宗教委员会主任。

责任编辑：柳龙龙