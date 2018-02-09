医院安装号贩人脸识别系统 将“阻击”熟脸号贩子

原标题：医院借力“黑科技” “阻击”熟脸号贩子

为了打击号贩子，北京市卫计委开始向“黑科技”借力。昨日，新京报记者从召开的北京市卫生计生工作会议上获悉，目前，北京已有约30家医院安装了人脸识别系统，对于“熟脸”的号贩子，将与公安部门联合，进行及时劝阻和处理。此外，目前卫计委还在对铁路网络订票的“慢速排队”系统进行了解，有望引入医院挂号系统，降低号贩子的即时挂号成功率。

约30家医院安装人脸识别系统

正常挂号渠道挂不上、而号贩子手中的号源却卖出天价，这种现象令不少普通患者切齿。记者昨日从北京市卫计委获悉，为了打击号贩子，北京市卫计委采取了多种手段，并向“黑科技”借力，以应对号贩子们新的抢号手段。

北京市卫计委主任雷海潮介绍，2015年以来，北京已整治“号贩子”和“网络医托”2000余人次。今年，北京将建立执法部门、挂号平台、医疗机构三方共享的“号贩子”黑名单制度，全面落实联合打击惩治“号贩子”工作措施。开展三级医院“驻院式”监督，规范医疗机构执业和服务行为，促进医疗质量和安全。

先进的科技手段也被应用到监管之中。雷海潮透露，目前，已有北医三院、天坛医院等约30家医院安装了人脸识别系统。“这套系统主要针对在医院周边经常进行倒号的人，进入到医院后，这些‘熟脸’会被识别出来，工作人员和警方可以及时劝阻处理”。不过，由于该系统需要较大的资金投入，加上摄像头数量有限，无法完全覆盖医院的每个角落，存在“盲点”，全面推开仍然存在一些难点。

此外，卫生系统还向铁路系统学习，研究借鉴12306火车票的“慢速排队”机制。今年春运中，12306推出了慢速排队机制，购票时如有用户疑似使用机器或外挂抢票，将会被列入慢速排队队列，让符合规定的用户在正常速度中排队。“我们已经派人到铁路部门学习，看能否将这一技术运用到挂号平台，确定号贩子之后，虽然不完全剥夺他们挂号的权利，但会降低他们马上挂号的几率，帮助更多真正有需求的患者挂上号”。

北京去年迎来26.4万名新生儿

根据北京市卫计委统计的数据，2016年本市新生儿数量为28万，达到了30年来的新高。去年新生儿数量为26.4万名，比前年下降了1.6万，但与2013年相比，增加了22%。

“二孩放开之前，北京每年的新生儿在22万-23万之间。2015年初全面两孩政策刚刚出台，当年没有出现明显的高峰期；2016年是猴年，按照文化习俗大家倾向于生属猴的，因此2016年出现了30年来的高峰；去年虽然有回调，但仍然是一个高位。”雷海潮表示，按照研判，今年仍是生育较高的年份，不过不会超出2016年的高峰。

为应对“全面两孩”政策调整后出现的生育高峰，北京采取多项措施，增加助产资源，包括设立孕妇建档服务中心、增加1400张产床、增加800名助产人员等。同时，建立市区医疗机构三级孕产妇危重症上报评审制度，完善市区危重症新生儿转会诊网络。

今年，北京将推进“全生育周期”精准化服务，“全生育周期是指从怀孕到分娩，到儿童早期发展全过程。增加孕妇保健知识，促进安全分娩，促进儿童早期健康发育，提高出生人口的健康素质。”雷海潮介绍，此外，今年还将增加免费新生儿疾病筛查病种，具体项目目前正在研究中。

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政府机关首次进入控烟“黑榜”

昨日，北京市控烟协会召开控烟信息发布会，曝光三个月来被投诉非法吸烟单位情况。其中，政府机关首次入前20名“黑榜”。

“北京控烟一张图”数据显示，2017年11月1日至2018年1月31日，“无烟北京”微信公众号共收到群众对违法控烟行为的投诉举报3920件（2017年8月-10月该数据为2717件），主要集中的行业排序为写字楼（包括办公楼）1702件（43.4%），餐厅1272件（32.4%），商场、网吧、娱乐场所455件（11.6%）及其他491件（12.5%）。

本次投诉举报前20名单位中，北京市西城区商务委员会登上违法吸烟排行榜，被群众连续投诉违法吸烟达10次之多，违法吸烟地点主要集中在楼层卫生间、楼道内。北京市控烟协会相关负责人介绍，这是政府机关首次入“黑榜”，相比普通写字楼，政府机关安保更为严格，控烟志愿者无法进入，因此更需要内部加强管理。

2016年中办、国办联合印发《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关规定》，明确要求各级党政机关要努力建设无烟机关，领导干部带头在公共场所禁烟。北京市控烟协会认为，西城区商务委员会在落实“两办”规定和《北京市控制吸烟条例》方面仍需“下大力量”、“动真格的”才能切实履行法律法规赋予的责任和义务。

此外，多家单位违法吸烟行为屡禁不止。金源时代商务中心、望京SOHO、瑞辰国际中心于2017年5月、8月和本月连续三次登上违法吸烟排行榜，三家单位累计被公众投诉违法吸烟行为多达115次。

20家投诉高发单位依然集中在城区，朝阳、海淀两区被投诉的比例和次数最多，海淀区被曝光的4家投诉高发单位比上次的8家减少一半，朝阳区则比上次曝光又增加2家；东城区除了被投诉最多位于榜首的首府大厦，上次被曝光的其余3家单位没有再次上榜；城六区中，石景山区依然保持没有单位上榜的好势头；丰台、昌平、大兴都各有1-2家单位首次被曝光。

新京报记者 戴轩

责任编辑：柳龙龙