北京铁路迎首个春运小高峰 南站首次开跑夜间高铁

原标题：北京铁路春运迎来首个出行小高峰

资料图：列车开出北京南站。中新社记者 崔楠 摄

本报讯（记者 王薇）昨天是小年儿，北京铁路春运迎来首个出行小高峰，三大火车站预计运送50余万人出京回家过年。昨天凌晨，为了扩大运能，保证更多的旅客回家过年，北京南站首次加开9趟去往东北方向的夜间高铁，在春运的特殊时期，北京南站的“开门”时间达到22小时。

昨天0点过后，本该闭站的北京南站候车大厅仍然喧嚣，不少旅客提着回家的年货正在候车，零点以后开行的高铁列车即将出发，清晨他们就能和家人团聚。据车站介绍，随着春节脚步日渐临近，春运客流从小年这一天开始进入高峰期。为满足旅客出行需求，从昨天开始，北京南站加开了多趟高铁列车，其中去往哈尔滨、长春、大连的9趟0点以后开行的高铁列车正式开跑。

昨天，开跑的这9趟夜间高铁列车，最早开出的为G4755，北京南至长春西，发车时间为凌晨1：26，最晚一趟为G4753，北京南至大连北，发车时间为凌晨3：17。虽然是夜间高铁，旅客的乘坐热情仍然很高，多数列车的上座率超过了9成。夜间高铁的开行让北京南站所有运转部门都开启了“加班”模式。安检员、改签、退票窗口、电梯、空调维护组、为列车上水的上水工，只要和列车开行有关的岗位，工作人员都必须在岗加班。北青报记者发现，北京南站的客运部门还在夜间组成了一支宣传小分队，他们的任务就是穿梭在候车的旅客中间提醒他们别睡着，以免错过了乘车的时间。“最晚一班高铁要3点17分出发，很多旅客来得早，会不知不觉地睡着，即便有广播也听不到，我们就得走到他们身边，给他们叫早，充当闹钟。”车站工作人员说。

北青报记者了解到，北京南站日常0点到凌晨5点半，除了保留24小时售票窗口外都要进行闭站保洁。夜间高铁加开后，北京南站的闭站时间缩短至2小时，从3点半到5点半，在这2个小时里，保洁人员要将整个车站打扫干净，迎接新一天的旅客。北京南站特别提示旅客，节前该站在2月8日至10日、2月12日至14日都将加开夜间高铁，乘坐凌晨北京南站始发的东北方向高铁列车的旅客，一定要在前一天的夜间到站候车，切勿因认错乘车时间而耽误出行。

来源：北京青年报

责任编辑：柳龙龙