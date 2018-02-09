哈尔滨警方在三亚设置警务站？回应:正处于筹备期

原标题：哈尔滨警方三亚设置警务站？

图片来源：北京青年报

7日，有网友在微博上发布了一张拍摄于海南省三亚市的照片，照片显示，在一处建筑的大厅内张贴有“哈尔滨市公安局驻三亚警务站”的字样，许多人对此事表示了关注。哈尔滨市公安局工作人员8日告诉北京青年报记者，哈尔滨市公安局和三亚市公安局正在协商合作，目前警务站正处于筹备期，还没有正式投入使用。

网友晒图因众人关注

7日上午，网友“里脊包肉”在微博上发布了一张照片，照片显示，在一座建筑的大厅内张贴有“哈尔滨市公安局驻三亚警务站”的字样，此外大厅内的类似办事窗口的上边还标注有“户证、出入境、车驾管”几个字。照片拍摄的时间是在晚上，而所谓的“警务站”并没有工作人员和办事人员。

网友“里脊包肉”8日告诉北青报记者，这张照片是自己的朋友在三亚拍摄的，他觉得挺有意思，便发到了网上，他也和朋友确认了照片的真实性。

照片发出后，引起了许多网友的关注，“一个城市的公安机关能不能在另外一座城市设立警务站？”

“我父母是哈尔滨人，户口都在哈尔滨，几年前他们在三亚买了房，我现在在上海工作，父母冬天的时候就会去三亚过冬，如果真的有这样的警务站，那如果要办什么事儿就太方便了。”网友苏先生说。

哈尔滨警方称还在和三亚协商合作

8日，哈尔滨市公安局工作人员在接受北青报记者采访时表示，关于哈尔滨市公安局在三亚设置警务站，哈尔滨市公安局和三亚市公安局正在协商合作，目前还正处于筹备期，尚未正式投入使用。

“设置警务站这样的初衷还是为了方便市民办事儿，对很多长期生活在三亚的哈尔滨市民来说，如果让他们返回到哈尔滨办事儿，确实太过麻烦。”哈尔滨市公安局工作人员说。

北青报记者了解到，近些年来随着去海南过冬的“候鸟老人”等外来人口的增加，海南省公安机关已和江苏、广东、广西等多省区公安机关构建警务协作机制。而相对来说，哈尔滨所在的黑龙江省在海南居住、就业的户籍人口数量较多，已经达到30万人以上，而其中大多数为哈尔滨人。

此前，黑龙江省就与海南省一些城市的民生举措实现了跨省通用，例如哈尔滨市民所持的医保卡已经可以在三亚市的一些药店刷卡买药并在一些医院刷卡就医。

黑龙江省公安厅已在三亚设站

虽然网传的“哈尔滨市公安局驻三亚警务站”并未投入使用，但北青报记者了解到，在2017年1月，黑龙江省公安厅驻海南三亚出入境管理服务站就已正式受理业务。

而由于生活在海南的黑龙江籍居民逐年增多，早在2010年左右，海南、黑龙江两省公安机关就已经在协作框架内，重点搭建了包括信息资源共享、跨省犯罪互查共破、警务交流互通共建、两省交往互帮共促等在内的多项协作机制。

黑龙江省公安厅驻海南三亚出入境管理服务站的工作人员8日告诉北青报记者，他们服务站主要为在海南省的黑龙江籍居民办理因私普通护照、往来港澳通行证及团体旅游签注、大陆居民往来台湾通行证及团体旅游签注、电子往来港澳通行证再次签注等业务。

“服务站的民警都来自黑龙江，目前办理的业务主要是出入境的管理服务，这样，很多黑龙江籍但是在三亚长期居住的居民就不用回户籍地办理业务了。”工作人员说，“尤其最近临近春节，来办理业务的人就会比较多，但是目前我们只办理出入境相关的业务，还办不了类似户证、车驾管一类的其他业务。”文/本报记者 付垚

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责任编辑：柳龙龙