山西阳翼高速发生甲醇危化车侧翻事故 未发生泄漏

原标题：阳翼高速发生危化车辆侧翻事故 晋城市环保监测站应急队伍赶赴现场开展环境应急监测
2月8日上午9时许，阳翼高速芹池至阳城方向距芹池收费站约2公里处一辆运载甲醇的罐车发生侧翻事故，接到上级命令后，晋城市环境保护监测站迅速组织应急监测队员，携带环境应急监测装备，于10时25分到达事故现场。经现场调查了解，罐车未发生泄漏现象，现场正在开展扶正作业。虽然未发生泄漏，但为了防患未然，监测站应急队员到达现场后迅速按照应急监测程序对事故现场周边环境状况进行了认真调查，发现事故点东南约490m为南寺上村，其他方向无环境敏感点。高速路边排水沟西北侧为干河沟，无大的河流。结合调查结果，监测站应急队员做好了相关应急监测准备工作，至11时32分事故处置工作圆满完成，全程无危化物品泄漏，按照上级指令有序返回。
尽管本次事故中未发生危化品泄漏，但是监测站应急队伍反应迅速，按照应急监测工作程序有条不紊地开展监测工作，展现了过硬的意志品质和业务素养。
来源：“山西环保发布”微信公众号
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