来源：长安街知事微信公众号

原标题：刚被双开的副部，中纪委首次用这个词定性

去年12月12日落马的河北省人大常委会原副主任张杰辉，今被“双开”。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，张杰辉是河北省落马的第六“虎”，前五人分别是周本顺、景春华、梁滨、张越、杨崇勇。

在河北期间，张杰辉长期受原省委书记周本顺的领导，并一直与杨崇勇在同一个班子工作。杨、张二人先是同为副省长，后来都转任省人大常委会副主任。

中纪委网站今天傍晚发布消息：日前，经中共中央批准，中共中央纪委对河北省人大常委会原党组成员、副主任张杰辉严重违纪问题进行了立案审查。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，中纪委对张杰辉“毫无党员意识”的定性，十八大以来尚属首次——

经查，张杰辉违反政治纪律和政治规矩，毫无党员意识，长期搞迷信活动；违反中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请，特权思想严重，生活奢靡、贪图享乐；违反组织纪律，为提任副省级领导干部搞拉票等非组织活动，且在组织函询时不如实说明问题，长期卖官鬻爵，严重破坏任职地区的政治生态；违反廉洁纪律，收受礼品、礼金，违规投资并长期持有上市公司法人股，搞权色、钱色交易。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪。

张杰辉身为党的高级领导干部，丧失理想信念，毫无党性观念，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，且在党的十八大后不知止、不收敛、不收手，性质十分恶劣、情节特别严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予张杰辉开除党籍、开除公职处分；终止其河北省第九次党代会代表资格；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送有关国家机关依法处理。

张杰辉简历

张杰辉，男，汉族，1957年1月生，辽宁宽甸人，1976年9月入党，1975年7月参加工作，东北大学文法学院科技哲学专业毕业，在职研究生学历，哲学博士学位。

1975.07-1978.04 辽宁省宽甸县石湖沟公社知青、大队党支部书记

1978.04-1982.02 沈阳化工学院化工系高分子化工专业学习

1982.02-1982.05 辽宁省委党校青训班学习

1982.05-1983.07 辽阳石油化纤公司化工三厂分析车间党支部副书记

1983.07-1983.09 辽阳石油化纤公司党委办公室秘书

1983.09-1986.06 辽宁省委组织部干部一处干事

1986.06-1990.03 辽宁省灯塔县副县长

1990.03-1991.08 辽宁省辽阳市冶金化学工业局党委副书记

1991.08-1994.07 辽宁省计划委员会长期规划和产业政策处副处长

1994.07-1995.12 辽宁省计划委员会工业经济处处长

1995.12-1998.04 辽宁省石油化学工业厅副厅长

（1993.10-1997.03东北大学工商管理学院管理工程专业在职学习，获工学硕士学位）

1998.04-1999.06 辽宁省盘锦市委常委、副市长

1999.06-2000.03 辽宁省委政策研究室主任

2000.03-2000.11 辽宁省委副秘书长、政策研究室主任

（1997.09-2000.09东北大学文法学院科技哲学专业在职学习，获哲学博士学位）

2000.11-2001.01 辽宁省鞍山市委副书记、代市长

2001.01-2005.12 辽宁省鞍山市委副书记、市长

2005.12-2010.08 辽宁省鞍山市委书记

2010.08-2016.12 河北省政府副省长、党组成员

2016.12-2017.01 河北省政府副省长、省人大常委会党组成员

2017.01- 河北省人大常委会副主任、党组成员

责任编辑：桂强