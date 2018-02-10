严防两节期间“四风”反弹 中纪委释放强烈信号

原标题：持续保持纠正“四风”高压态势

还有不到一周时间，就是2018年春节。

近日，中央纪委对8起违反中央八项规定精神典型问题进行公开曝光。违规收受礼品、违规出入私人会所、违规公务接待……一批顶风违纪行为被查处曝光，再次释放纠“四风”一刻不停歇、越往后执纪越严的强烈信号。

党的十九大和十九届中央纪委二次全会对打好作风建设持久战、巩固拓展落实中央八项规定精神成果作出了新的战略部署。连日来，各级纪检监察机关紧盯“两节”期间易发的具体问题，持续保持纠正“四风”高压态势，营造风清气正的节日氛围。

早部署、早动员，早打招呼、早提要求

今年元旦假期前，重庆市26个区县和市级部门迎来了一个“特殊”工作组——“元旦春节期间作风建设提醒约谈工作组”。

此次提醒约谈由市纪委领导班子成员带队，提醒约谈对象主要是发生“四风”问题典型案件、问题线索查处不力、信访反映较多的单位党委（党组）、纪委（纪检组）负责人。

约谈辣味十足，压力层层传导，督促被约谈单位瞄准问题，对症下药，严防“两节”期间“四风”反弹。

中央纪委驻水利部纪检组通过发送廉政短信，提醒水利部和国务院南水北调办党员领导干部过好“廉节”、把好“廉关”，要求党员干部一旦收到管理服务对象、私营企业主通过快递、电子红包等方式所送礼金、礼品卡、提货卡、购物卡等，必须第一时间向组织报告。

河北省纪委监委日前发出通知，重申包括“严禁违规收送礼品、礼金和接受宴请、旅游、娱乐活动等服务性安排”在内的“十个严禁”。同时要求全省各级纪检监察机关加强监督检查，驰而不息纠正“四风”，坚决防止不良风气反弹回潮。

与此同时，在节前集中曝光一批“四风”典型问题，以案明纪、以案示警，也是各级纪检监察机关强化震慑的具体举措。

“把微信公众号作为通报的渠道，更接地气了。如今年关变‘廉关’，我们都紧绷着纪律这根弦呢！”阅读微信公众号“清风福州”发布的违反中央八项规定精神问题典型案例通报后，基层机关干部小陈说。这是福建省福州市纪委在“两节”期间向党员干部早提醒打招呼、营造廉洁过节浓厚氛围的一个场景。

各级纪检监察机关还坚持问题导向，针对“四风”问题高发领域和薄弱环节，提前部署、完善预案，使监督执纪工作更加有的放矢。

青海省紧盯驻京办等驻外机构、内部食堂、培训中心等薄弱环节；湖南省宁乡市对狠刹党员干部违规收送红包礼金歪风进行重点部署；四川省成都市金牛区紧盯公款吃喝、公款送节礼、公车私用等“节日病”……

充分利用监察体制改革成果

随着国家监察体制改革试点工作在全国各地推开，不少地方纪委监委完善内设机构设置，专设执纪监督室，负责对所联系地区和部门领导班子及领导干部进行重点监督。

即将来临的春节是各省监察委员会成立后的第一个春节，各级纪检监察机关充分利用监察体制改革成果，将纠正“四风”工作覆盖至所有行使公权力的公职人员。

“元旦、春节将至，全区广大党员领导干部要严格贯彻落实中央八项规定精神及市委、区委实施细则……”近日，北京市房山区科级以上干部和村（居）“两委”负责人的手机上，相继收到区纪委监委发来的廉政提醒短信。

按照《房山区纪委监委关于元旦、春节期间开展纠正“四风”问题监督检查工作方案》，各执纪监督室负责对所联系的乡镇（街道）元旦、春节期间纠正“四风”问题情况进行监督检查，并督促联系派驻纪检监察组对综合监督单位开展监督检查，将监督检查的触角向下延伸，覆盖到基层每一个科室。

监督范围的进一步扩大，促使工作力量进一步向监督执纪一线倾斜。在查纠“四风”的工作中，各执纪监督室对所联系单位的监督职能日益凸显。

湖南省常德市纪委监委日前启动了2018年春节期间纠正“四风”问题监督检查行动。其中，市纪委监委相关纪检监察室负责对所联系县（市、区）、市直单位进行重点抽查。县（市、区）“四大家”、市直单位二级机构为必查单位，通过逐张检查单位财务票据，了解和掌握被督查单位在“四风”方面存在的突出问题。

科学调配监督执纪力量，使队伍结构进一步优化，查纠“四风”的力量也得到加强。

日前，浙江省湖州市纪委监委启动第二轮巡回执纪监督工作，对全市落实中央八项规定精神情况开展专项监督检查。市纪委监委以派驻机构干部为班底、联系纪检监察室派员全程参与，共同组建巡回执纪监督组，并通过“点题+命题”的方式，确定监督主题，明确监督单位和监督时间，做到“一次一主题、一次一授权”，实现力量统筹、对象交叉、时间集中，提升了监督执纪的针对性、实效性。

打出查纠“四风”组合拳

临近春节，往往是人情往来的高峰期，也是“四风”问题的易发期。各级纪检监察机关针对本地区实际，紧盯享乐主义和奢靡之风，瞄准重点领域精准打击，不给顶风违纪行为留侥幸过关的空间。

“两节”前夕，福建省福州市纪委印发《2018年元旦春节期间廉洁纪律集中督查工作实施方案》，正式启动元旦春节期间廉洁纪律集中督查工作。市纪委、市直有关职能部门、各县（市、区）纪委和派驻市直单位纪检组同步联动，实现对全市各级部门的专项督查全覆盖。

市县联动、专项检查、随机抽查、交叉互检……每逢重要节假日，紧盯“四风”问题打出这般组合拳，在很多地方已成常态。奢靡享乐之风潜入地下、出现隐形变异，监督执纪手段同样在转型升级。

重庆市纪委依托正在试运行的“四风”问题线索筛查比对系统，智能抓取全市机关事业单位可疑发票信息以及全市公务用车到景区、节假日异动等数据信息，筛查对比疑似问题线索，同时将筛查出的疑似问题线索多轮次、滚动式交办区县纪委、市纪委派驻机构调查处理。

“打开微信，动动手指，就可以举报发生在您身边的‘四风’问题。”近日，湖北省恩施土家族苗族自治州纪委监委“四风”微信举报平台正式开通上线。拿出手机随手拍摄照片或视频，进入州纪委监委官方微信“清风恩施”，点击“四风举报”即可轻松完成举报。

科技助力、多部门协作、群众参与等形成监督合力，不管“四风”问题如何改头换面，最终也只能现出原形。（本报记者 王卓）

来源：中国纪检监察报

责任编辑：张建利