原标题：春节前夕，蔡奇陈吉宁登门看望了谁？

来源：北京日报 识政

新春佳节将至。连日来，市委书记蔡奇，市委副书记、市长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林分别走访基层老党员、劳模和生活困难群众，给他们拜年，向他们送上党和政府的温暖与新春祝愿。

蔡奇看望老党员裴粉蝉

蔡奇来到东城区东四街道四条，看望慰问91岁的老党员裴粉蝉。这位1945 年就加入中国共产党的老人操着乡音，回忆起当年12岁就冒着风险、克服困难为党组织送信、放哨的经历。蔡奇拉着老人的手感慨地说：“战争年代的党员为了革命事业什么都不顾，这就是初心。对党忠诚是老党员留下来的光荣传统，我们向您表示敬意，党员干部要向您学习。”蔡奇与裴粉蝉一家人围坐在一起，详细询问老人生活、就医情况，嘱咐老人保重身体，并希望街道社区能把老人的革命事迹整理出来，让更多年轻人知道。

随后，蔡奇又走进生活困难的老党员刘雅琴家中。82岁的刘雅琴跟老伴都是入党多年的老党员，从2010年起，刘雅琴动过几次大手术，如今不能自理，生活比较困难。蔡奇详细询问刘雅琴的身体状况和医保报销情况，并向老人一家送上新春祝福和慰问。他说：“快过年了，来看看您生活上还有什么困难。”他叮嘱街道和社区工作人员要把老党员、困难户照顾好，要多关注居家养老的老年人，为他们尽可能地提供社区帮扶和紧急救护，办好社区养老服务驿站。

陈吉宁鼓励张宝亮安心治疗

“马上过年了，来看看您年货准备好没，住得暖不暖，听听您还有啥困难。”陈吉宁到昌平区流村镇古将村看望74岁的生活困难党员韩殿财，一进屋就关切地问起老人的生活。韩殿财老两口身患疾病，小女儿身体也有残疾，家庭收入的大头都花在了看病吃药上。得知昌平正规划在西北部建设大型医院并不断提高医保待遇，陈吉宁予以肯定，并叮嘱村里镇里多了解百姓冷暖，多帮帮困难村民，也要创新体制机制，让老百姓病有所医、老有所养。

南口镇花塔村村民张宝亮肢体残疾，生活不能自理。陈吉宁来到他家看望，送去新春祝福。张宝亮家今年完成了煤改电，屋子里暖意融融。陈吉宁仔细询问取暖补贴政策落实了没、医药费负担重不重，并鼓励他积极面对生活，安心治疗，尽快康复。

李伟与张洪涛一家共话新生活 （市人大常委会供图）

李伟走进石景山区首钢黄南苑社区，为全国劳动模范、市十五届人大代表赵五送去慰问。赵五是石景山区垃圾清运队管工班班长，由于家人患病、孩子上学，一家生活困难。李伟详细询问了赵五的身体和家庭情况后说：“全国劳模是劳动者的最高荣誉，市人大代表是老百姓的信任，希望你多提意和建议，多保重身体，继续干好工作。”随后，李伟来到石景山区古城街道看望生活困难群众张洪涛。得知年后一家人将搬入新建的公租房后，李伟说：“你们能安定下来，我们心里踏实多了，祝你们一家新春快乐，日子越过越好。”

吉林向曹轩送上祝福 （市政协供图）

吉林来到西城区西直门南大街，向参加过抗美援朝战争的老军人曹轩送去新春祝福。89岁高龄的老人称赞北京发展得越来越好，还拿出自己写的书赠与吉林并在扉页上认真地写下“中国和平”四个字。吉林感谢老人为国家作出的贡献，祝愿老人健康长寿，开开心心过好年。住在西城区北新华街社区东小栓胡同的刘洪，视力残疾还患有糖尿病，生活基本无法自理，全靠哥哥照顾生活起居，吉林来到他家看望，详细询问家里暖不暖、医药费负担重不重，并叮嘱街道、社区多帮衬，帮助他们一家解决生活难题。

责任编辑：张迪