男子舞狮表演脚踏国旗 涉嫌侮辱国旗罪被刑拘

原标题：广东一男子舞狮表演脚踏国旗 涉嫌侮辱国旗罪被刑拘

未来网2月10日消息，10日，据广东广宁警方消息，一男子因践踏侮辱国旗，被依法刑事拘留。

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警方透露，2月9日晚23时许，广宁县公安局接到县网信办情况通报，网上流传一段一名男子在舞狮子表演的过程中用国旗当红布摆放祭品，并脚踏国旗的视频。接到通报后，当地公安机关迅速开展调查工作，2月10日1时许，犯罪嫌疑人钟某波到公安机关投案自首。经讯问，钟某波对犯罪行为供认不讳。

犯罪嫌疑人钟某波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十九条之规定，涉嫌侮辱国旗罪。

《中华人民共和国刑法》第二百九十九条规定，在公共场合，故意以焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏等方式侮辱中华人民共和国国旗、国徽的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。在公共场合，故意篡改中华人民共和国国歌歌词、曲谱，以歪曲、贬损方式奏唱国歌，或者以其他方式侮辱国歌，情节严重的，依照前款的规定处罚。

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责任编辑：张义凌