新京报:让服刑人员回家过年体现司法“宽严相济”

原标题：让服刑人员回家过年体现司法“宽严相济”

对离监探亲进行严格标准、严格把关、严格管理，这样才能维护好司法权威与法律刚性。同时也有助于服刑人员积极改造，发挥亲情感化的作用。

据报道，为贯彻司法部提出的“治本安全观”，今年春节期间，上海监狱将开展部分服刑人员离监探亲工作。离监探亲时间为2月15日至2月19日，届时将有4家监狱共10名上海籍服刑人员离监探亲，与家人过个团圆年。

不仅是上海，多地监狱今年春节都开展了服刑人员离监探亲工作。如四川省预计今年春节有近260名服刑人员离监与家人团圆，规模为全国同期最大。今年元旦前夕，安徽省监狱管理局在3家示范试点监狱中开展服刑人员离监探亲工作等等。

早在1994年12月颁布实施的监狱法规定，监狱可以根据情况准许离监探亲。但过去受制于监狱条件及科技手段限制，服刑人员脱逃和安全风险太大，导致这项工作没法维系下去，在2005年前后慢慢停掉。

2017年，司法部提出“治本安全观”，鼓励通过各种手段调动激励罪犯改造。各地纷纷响应，就有了今年春节期间的服刑人员离监探亲潮。而且现在技术监测手段越来越发达，如这些试点离监探亲工作的监狱，往往都会对离监人员统一佩戴电子脚环或手环，也解决了技术难题。

让服刑人员离监探亲，体现出了人文关怀，体现了法律的温度。

不过，进行这项工作要能拿捏好分寸、要能严格把关，要能“宽严相济”。比如，要能避免让一些本不够资格离监探亲的服刑人员，通过找关系、“走后门”离监探亲；另外，对于离监探亲服刑人员的考核标准也要相当严格，不是每个服刑人员都可以离监探亲，否则让一些戾气太重、仇恨心太强的服刑人员离监探亲，对社会还可能造成“次生危害”。

出于上述考虑，上海就规定，必须同时满足服刑期已过半、服刑期间一贯表现良好、在监狱内属于宽管待遇等一系列条件，才有可能离监探亲，且每晚5时至8时，还要向监狱方面汇报当天的行程。

让部分服刑人员离监探亲，不是牢门大开。让服刑人员可以自由进出，对离监探亲进行严格标准、严格把关、严格管理，这样才能维护好司法权威与法律刚性。同时也有助于服刑人员积极改造，发挥亲情感化的作用。

值得注意的是，服刑人员触犯法律，被判处实刑，接受法律的惩罚，这是他们咎由自取，法律惩罚、惩处的作用不能丢，更应该体现主导作用。而对服刑人员表现关怀，只能是辅助作用，不可本末倒置，要维护好法律刚性。

只有通过严格执法与人性关怀相结合，惩治与感化相结合，才能让法律力量最大化发挥出来，从而更有利于维护社会稳定，维护社会公平正义，而这也是对现代司法理念的践行。

□戴先任（职员）

责任编辑：张建利