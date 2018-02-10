北京进入春运拥堵模式 铁路三大站等周边最突出

随着2018年春运进入第二周，北京也将正式开启“拥堵模式”。昨日，记者从北京市交管局获悉，预计今日各交通场站周边交通压力将达到高峰。此外，今日五棵松体育馆还将举办演出活动，国家大剧院也将举办迎新春音乐会。交管部门表示，为应对年初一（2月16日）前往雍和宫进香祈福游客较多的情况，当日雍和宫大街南北双向将采取禁止车辆通行的临时交通管制措施。新京报记者 裴剑飞

今日交通场站周边交通压力将达高峰

“从近年客运数据看，春运第二周铁路、民航客运量均高于第一周。”北京市交管局相关负责人表示，预计今日将出现客运高峰，北京南站、北京西站、北京站、首都机场周边的交通压力将最为突出。此外，八王坟、永定门、六里桥、四惠等长途客运站将出现客运高峰，周边交通压力也将明显增加。从初四开始，各交通场站就将逐步迎来春运返程高峰，预计初六、初七的交通压力较大。

而在高速公路方面，预计从今日起京藏高速、京津塘高速、京港澳高速将出现短时车多行驶缓慢的状况。具体拥堵路段为：通燕高速，从潮白河大桥到会村收费站；京津塘高速，大羊坊收费站附近；京藏高速，从白浮桥到八达岭隧道；北京机场高速，从东直门北桥到滑行东桥；京港澳高速，从小井桥到赵辛店收费站等。

初一雍和宫大街南北双向将禁止车辆通行

大年初一（2月16日）雍和宫大街南北双向将采取临时交通管制措施。春节期间，东城的地坛、龙潭湖，西城的白云观、大观园、琉璃厂，石景山的八大处、石景山游乐园、雕塑公园，房山龙门生态园、韩村河公园，通州运河文化广场，平谷滨河森林公园，延庆葡萄博览园等地举办的庙会活动，将吸引大量客流、车流。春节期间还将有部分公园举办主题游园会等活动。交管部门建议市民朋友在出行前关注实时路况，避开大型活动周边车多行驶缓慢的道路。

近年春节，地坛庙会周边车流量增加明显，北二环、和平里西街、雍和宫大街、安定门外大街最为突出。特别是初一、初五前往雍和宫、八大处、潭柘寺、红螺寺进香祈福游客较多，易造成周边道路交通拥堵。为此，当日交管部门将在雍和宫大街南北双向采取禁止车辆通行的临时交通管制措施。

责任编辑：张建利