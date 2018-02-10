“本本主义”在基层:没有领导批示就不会干活了

原标题：没有领导批示就不会干活了！“本本主义”在基层： 损了形象，伤了民心

上级工作部署明显不符合实际情况，却要求基层“不打折扣”按方案严格落实到位；群众遇到问题反复投诉没动静，只要领导批示问题马上就迎刃而解；没有上级明确要求、细化实施办法，基层干部“不会干不愿干不敢干”。

半月谈记者近期在多地基层采访中发现，我党历来反对的“脱离实际的、盲目地凭书本条文或上级指示办事的作风”的这些“本本主义”乱象，仍然在一些地方存在。

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工作安排脱离实际，

却要求基层严格落实到位

省里要求2018年前完成旱改厕任务，到市里就提出在2017年必须全部完成，而且即便工作要求脱离实际，也必须严格按要求落实到位。这是东部省份一位基层乡镇党委书记，近期向半月谈记者“吐槽”当地推进农村旱厕改造工程的遭遇。

“时间紧、任务重就算了，但上级部门提出的工作程序，与实际情况差距很大，给基层工作平添很多时间、精力、资金成本。”这位乡镇党委书记说，市里要求旱改厕的施工方必须通过市县公共资源交易中心招标，选择有资质企业来做。事实上旱改厕项目点多面广、单个金额少，适合五到十个人的小施工队做，有资质的大企业都没有积极性。实际操作中只能镇上邀请大公司帮忙顶名投标，招标确定后再请小施工队操作。

另一个乡镇党委书记介绍，旱改厕要求一个农村片区农户家中全部安装“双瓮式”冲水厕所，但北方天气冷也容易上冻，一旦上冻，冲水管不出水、粪便也冲不下去，全部堵在便器里。加上农村没有配套排污管网，过去旱厕储粪池半年清理一次；改厕后每周都得清理，否则就污水外溢，“民心工程极易变成糟心工程”。

一些基层干部反映，像这类旱厕改造工程中，上级统一规定工程实施程序、完成节点、改厕方式，没有充分考虑基层实际情况与需求，背后都是“本本主义”在作祟，让基层工作很难开展、工作成本也大幅上升。

上述基层乡镇党委书记说，仅旱改厕走公共平台招标这么一趟程序，在县公共资源交易平台招标耗了两三个月不说，支付招标代理费就有约3万元，相当于20多家农户改厕项目投资，“浪费时间、浪费金钱，群众也有意见”。

中部省份一位村支书说，领导安排、指示必须严格落实到位，即便与实际情况相差十万八千里。他说，他所在村只有4户贫困户，不属于贫困村，但上级要求开扶贫会、报数据，他们都得照样参会、填表。

“开一次会来去一天时间，仅扶贫领域平均两天一次会，让村干部疲于奔命，很少有时间能够好好考虑本村实际发展。”这位村支书说，上面千条线下面一根针，基层工作任务确实多、杂，需要抓关键、抓重点，可上级领导抓的重点与本村实际情况不符合，也只能硬着头皮上，否则就是落实不得力，作风有问题。

群众反复投诉没动静，

领导批示马上解决

半月谈记者采访发现，除一些上级部门安排工作不顾实际、照本宣科，要求基层严格落实这种现象之外，一些基层干部遇到群众反映问题、提出诉求，长期晾着不理不睬，一旦有领导批示才立即行动，办理到位。这种基层工作中出现的“本本主义”现象，也伤害了不少群众的心。

家住武汉市汉阳区墨水湖畔的谭先生，发现湖畔绿道100多米长的栈桥上，有26组铁护栏年久失修，失去防护功能，成为湖边散步大人与小孩的安全隐患。

“我从2017年1月份开始向区长专线投诉，问题被推到街道解决；后来又反复投诉到市长热线，反反复复竟都没有找到责任单位来维修。”谭先生说，他前后投诉反映了一个半月时间，没有任何回音与动静，直到谭先生等待无果，就此“小问题”向武汉市市领导写信反映被批示后，施工人员很快就来到现场，对倾倒护栏进行更换维护。此事被武汉市纪委、武汉市电视台开办的“作风聚焦”栏目曝光。

事后，武汉市作风巡查组对接受群众投诉的汉阳区区长热线等部门进行走访发现，此前接到市民投诉后，区长热线都是将问题情况转给绿道管理责任方，得到回复都是问题已处理，居民很满意，对此也未进行抽查或核查；责任方汉阳控股集团表示，公司正在重组过程中，“管理中衔接出现了问题”。

参与走访调查的巡查员介绍，市民反映问题被搪塞，给市领导写信被批示后，相关部门才迅速采取行动，这反映出不是问题本身不好解决，而是面对百姓呼声的态度问题。

一些基层干部坦言，有领导指示才行动，没指示就按兵不动的“本本主义”各类表现，背后折射出一些干部“慵懒散”的主观心态，以及一些地方“唯上”的考核评价体系使然。做的工作领导不满意，就会被视为碌碌无为、毫无章法，这也是基层工作“让群众满意，不如让领导注意”，出现各类“本本主义”乱象的主要原因。

破解“本本主义”乱象需根治四大“病灶”

不少受访基层干部认为，工作安排脱离实际也要硬着头皮上，没有领导指示、实施细则就不愿干、不会干等“本本主义”乱象，给基层工作带来多重危害，要将其彻底杜绝需要根治四项“病灶”：

一是杜绝“部署教条化”。工作部署中，不能过于强调“一竿子插到底”“一根标尺看好坏”，应在完善事中、事后监管基础上，给予基层合理调整、灵活处置的空间。

河南省太康县马厂镇党委书记赵春丽说，需要给基层干部一定的工作创造空间，让他们能围绕当地的实际情况，结合个人工作优势，将基层急需要解决的问题，老百姓迫切盼望的问题解决好。

二是治理“干部慵懒散”。一方面应加大对干部的管理和监督力度，通过作风巡查、溯源追责等方式，强化公务员队伍履职担当责任心与主动性；另一方面也要通过探索合理正向激励机制，完善绩效考核等方式，充分调动干部干事创业积极性，治理干部作风“慵懒散”，根治遇到问题“推拖绕”。

三是打破“唯上式考核”。政策好不好，要看乡亲们是哭还是笑。国家行政学院教授竹立家等专家表示，在针对基层干部的考核评价体系中，应该将群众拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应，作为衡量标准，而非领导是否注意、是否满意，引导基层干部注意力“往下看”，真正做到不唯上、不唯书、只唯实。

四是改变“出错难容忍”。让基层干部工作有信心、有底气，关键还得让“试错”“容错”机制落到实处。

尽管各地都已陆续出台干部改革创新“容错”机制，但一些地方仍然对干部“犯错”容忍度低。

对于基层干部实际工作中因非主观因素出现的错误，应在及时纠错、补救中，对干部充分予以容忍、保护，真正激活基层干部干事创业的主观能动性。

责任编辑：张迪