北京市长坐镇打分 76单位逐一“过关”(图)

原标题：北京市长坐镇打分，76单位逐一“过关”

来源：北京日报 识政

昨天的2017年度市级行政机关和区政府绩效考评会阵容堪称强大。市委副书记、市长陈吉宁率全体市政府领导与市委常委、市纪委书记、市监察委主任张硕辅，市委常委、组织部部长魏小东，市人大常委会副主任张清，市政协副主席、市政府秘书长李伟，市政协副主席、市国资委主任林抚生，用整整一天时间听取60个市级行政机关和16区政府集中述职并现场评价打分。

[聚焦重点限时八分钟]

此次述职发言时间严格限定在8分钟，计时器会在倒计时一分钟时发出提示音。43个市级行政机关和16个区政府“一把手”逐一走上述职台，以饱满精神状态依次述职，无一超时，节奏紧凑高效，还有17家单位进行了书面述职。

“严格限定时间，只报告总体情况、主要工作成效、存在问题和今年工作思路，挤掉了虚话套话，让述职更加紧实。”市民政局局长李万钧坦言，短短八分钟述职，是对全年民政工作的高度概括与浓缩，必须聚焦重点“捞干货”。为此，他不仅事先计时演练讲述内容，连辅助展示的PPT也是不断补充最新数据资料，一直修改到开会前一天。

刚刚完成述职的西城区区长王少峰感言，这次考评目标导向很明确，群众所需所盼就是政府工作重点。今年的评价指标从去年的七项精简为重点工作、管理效能、服务效果、创新发展四项，更加注重聚焦重点工作。“比如加强‘四个中心’功能建设、提高‘四个服务’水平、办好‘三件大事’、打赢‘三大攻坚战’、提高发展质量等都体现在里面了。”

[扩大参与新增代表超30%]

今年是第二年设立社会公众评价团，评委席上既有“老面孔”也有“新面孔”。

密农人家农业科技公司总经理孔博，提前一天就来到了北京会议中心，作为市民代表给政府打分。已经是第二次当“考官”的孔博最大的感受是，“公众参与度更高了、评价参考资料更丰富了、评价过程也更加公开透明。”

市政府绩效办相关负责人介绍，在去年社会公众“百人评价团”的基础上，今年新增了市政府特约监督员、志愿者，同时扩大社会代表职业覆盖面，邀请来自国企、民企、教育、医疗、文化、法律等行业和基层一线的代表参与。参评社会各界代表人数由去年的106人增至141人，新增代表比例超过去年总数的30%，更加突出让群众参与、受群众监督、请群众评价的理念，通过扩大公众参与提高考评工作的实效。

更为值得注意的是，部分社会公众代表还受邀参加了公众满意度调查、实地察访核验，深度参与到市政府绩效管理的各个环节，对各市级行政机关和各区政府的年度工作进行全程监督，此举有利于更加客观公正地评价。

不仅制度流程设计，还有一个细节让孔博感到高兴。他在报到时发现，去年整整一袋十来斤、1800多页的各部门述职资料今年全部储存在电子阅读器中。孔博由衷地为这个做法点赞，“一个人节约1800页纸，整个会议三百多人得节约多少？”他觉得，这样做既绿色环保，又方便了阅读。

[多维考评]

“这次考评更多用数字来说话，科学化程度越来越高。”中国政法大学法治政府研究院副院长王敬波教授，多年研究各地政府绩效考评工作。她深有感触地说，这次评价参考资料更加丰富详实，自己和其他评委都提前拿到了政府绩效办提供的“两表三报告”等资料，为评委的客观评价了提供参考。

王敬波所说的“两表”，是指个性化的评价打分表、各单位基本情况表。

评价打分表 分别采集各专项考评部门围绕重点任务、政务公开、依法行政、预算绩效等42项指标开展日常管理中的评价意见作为评价参考，实现“一部门一表”、“一区一表”；

各单位基本情况表介绍了各单位人员编制、财务状况、日常考评提升度、公众评价提升度等基本情况。

“三报告”指各单位自查报告、述职报告、公众满意度调查报告。

自查报告 主要是各单位围绕绩效任务和专项考评指标完成情况及反馈问题整改情况开展的自查自评；

述职报告 是各单位在年度依法全面履职和党风廉政建设等方面的工作措施、取得成效和存在问题；

公众满意度调查报告是第三方评价机构在对市级行政机关和区政府开展满意度调查的基础上形成的满意度调查报告。

“两表三报告”多角度、全方位展现了各单位年度工作情况，为“考官”客观评价提供了参考。

[公开透明让群众点赞]

“希望能有越来越多的公众参与政府绩效考核。”王敬波认为，群众为政府绩效考核打分是一个良性互动过程，可以让公众对政府工作更加了解。只有了解，才能赢得进一步理解、支持和参与。“能够到现场来打分的毕竟是少数，希望通过新媒体让群众实时了解考核打分全过程，让群众通过点赞来给政府打分。”

王敬波的希望已经变为现实。在会场一角，北京市政府新闻办公室“北京发布”团队与述职同步，通过互联网向世界全程直播。这些忙碌的工作人员提前一天入场，为做好直播通宵做准备。他们在新浪申请了“盘点北京2017”微博话题，述职内容推送后，“北京政务新媒体”矩阵成员单位联动转发，阅读量迅速突破260万，冲顶“新时代榜单”首位。与此同时，首都之窗、千龙网也对述职考评全程图文直播，展现了政府请群众评价、让人民检验的诚意。不止步于述职内容，首都之窗和参加述职的各单位门户网站，还向社会公开了绩效任务落实情况、自查报告，方便公众全面了解政府各部门工作。

据介绍，述职考评会议结束之后，市政府绩效办将汇总日常专项考评和年终述职考评情况，形成2017年度市级行政机关和区政府综合考评成绩，组织撰写各单位年度绩效管理综合反馈报告，书面反馈各区政府、市级行政机关进行整改，持续推动政府改进工作、改善服务、提升公信力和执行力。

[陈吉宁强调四点要求]

陈吉宁用整整九个小时听完全部述职后，认真给每个部门和区政府打分。他强调，

要把旗帜鲜明讲政治体现到政府工作全过程、各方面。牢固树立“四个意识”，切实提高政治站位，始终把坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则，把贯彻党中央大政方针作为根本政治责任，落实好市委决策部署。要树立首都意识，牢记首都职责使命，在服务大局中提高自身发展水平；牢记首都无小事，凡事首先从政治上把关，切实为党中央站好岗、放好哨。

要把高质量发展要求落实到政府工作全过程、各方面。坚持质量导向，强化绩效管理，既要注重目标和效果管理、也要注重过程和成本管理，既要注重解决好当前问题、也要注重做好长远打基础的工作，既要注重典型问题、特殊任务的完成，也要注重普遍性、规范性工作的推进。要强化考核结果运用，切实发挥导向和激励作用。

要把以人民为中心的发展思想贯穿到政府工作全过程、各方面。政府工作做得好不好，人民群众是阅卷人。要更好地把工作推进与满足百姓需求、解决群众困难结合起来。大兴调查研究之风，既要“身入”更要“心至”，把功夫下到察实情、出实招、办实事、求实效上。进一步加强政务公开，畅通民意反映渠道，及时回应社会关切，争取群众的支持和参与。

要把持续改进作风融入到政府工作全过程、各方面。发扬实干精神，敢于动真碰硬，勇于挑最重的担子，盯住突出短板和薄弱环节，确保每一项工作、每一条措施都落到实处、见到实效。越是见效较慢的长线工作，越要有“功成不必在我”的境界，一张蓝图干到底。

责任编辑：张迪