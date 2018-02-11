海南严格限制省外机动车迁入 减少“乌烟瘴气”

原标题：海南大气污染防治新要求：今年起严格限制省外机动车迁入

周晓梦 孙秀英

记者2月11日从海南省生态环境保护厅获悉，今年海南将全面落实国家即将部署的打赢蓝天保卫战三年作战计划，针对大气污染防治新要求新标准以及空气主要污染物的变化，研究制定海南新的三年行动计划，并以最严格的标准推进燃煤和机动车污染治理、严格限制省外机动车迁入等措施，为蓝天减少“乌烟瘴气 ”。

实施大气污染防治行动是一项系统工作，对此，海南计划今年全面启动城市建成区35蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰；在7月底全面完成淘汰黄标车任务，出台实施全省高排放老旧车淘汰实施方案；整治柴油货车超标排放行为，推行中重型柴油车颗粒物捕集器加装工作。并计划从今年7月1日起全面供应国VI车用汽油、柴油，9月前进口、销售和注册登记汽车实施国家第六阶段机动车排放标准。对城市扬尘污染等“顽疾”问题，海南将落实施工现场围蔽、砂土覆盖、路面硬化、洒水压尘、车辆冲净、场地绿化“六个100%”防尘措施，推行雾炮、雾喷等抑尘措施和道路机械化清扫作业方式，启动城市建成区施工工地安装扬尘自动雾喷系统以及扬尘视频监控设备，加强挥发性有机物污染控制。

此外，海南还将推进家具制造、包装印刷、医药、农药、汽车制造修理等重点行业挥发性有机废气综合治理；强化加油站、储油库、油罐车油气回收环境监管；加强油漆、涂料、 农药的管控，全省禁止销售、使用高毒高残留农药和非环保乳油型农药；推进重点区域和时段空气污染防治；开展船舶及码头污染防治，发展绿色航运；全面完成原油成品油码头 油气回收治理。并通过持续推进槟榔加工行业污染治理、今年年底前全面取缔土法槟榔加工、强化冬春特别是春节假期空气污染防治等举措，确保我省空气质量持续保持优良水平。

来源：海南日报客户端

责任编辑：张义凌