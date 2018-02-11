瑞典籍香港书商桂敏海再次被拘 风波因何而起？

原标题：瑞典籍华裔香港书商桂敏海再次被拘留调查

“我再次过上囚徒的生活，很大程度上可以说是拜瑞典政府所赐。”1月27日，华裔瑞典籍公民、香港书商桂敏海在给瑞典驻华大使的信中写道。

1月20日，桂敏海在从宁波前往北京途中，被公安机关依法带离。宁波市公安机关透露，桂敏海因涉嫌为境外非法提供国家秘密、情报罪，被依法采取刑事拘留强制措施，现被羁押在宁波市公安局看守所。

桂敏海曾因交通肇事罪被判处有期徒刑2年、缓刑2年。缓刑期间，其冒用他人身份证件脱逃出境。2015年10月18日，桂敏海到内地投案，宁波市中院撤销缓刑，对其交通肇事罪收监执行有期徒刑2年。2017年10月17日，桂敏海交通肇事罪刑满释放。

桂敏海再次被拘，立刻吸引境外媒体高度关注。据外媒报道，瑞典外长瓦尔斯特伦发表声明说，桂敏海持续被拘是“严重事态”。

中国外交部发言人耿爽对此回应：“中方坚决反对任何无视中国司法主权的言行。桂敏海虽然是瑞典公民，但他所涉及的案件，必须依照中国法律处理。中瑞双方就桂案的沟通是畅通的。对方应当知晓桂案的严重性质以及瑞方某些人在其中扮演的不光彩角色。中方绝不接受瑞方无视中方通报一再发表不负责任的言论。我们强烈要求瑞方不要做损害双方互信和两国关系的事情。”

这起风波因何而起，桂敏海从刑满释放到再次被拘之间经历了什么？记者近日前往宁波采访桂敏海本人，以及宁波市公安机关。

▲2月9日，桂敏海在宁波接受记者采访。

桂敏海涉嫌携带多份情报被拘留

2月9日下午，宁波市看守所内，桂敏海出现在境内外多家媒体记者面前。

“我觉得有必要出来说几句话，所以就主动向公安机关提出，给我一次和媒体见面的机会，把事情的经过和真相跟大家说一下。”桂敏海穿了件黑色夹克、蓝色牛仔裤，语态轻松。

近日，桂敏海被拘一事受到境外媒体广泛关注。长期在境外生活的桂敏海的女儿Angela接受外媒采访时说，其父1月20日在两名瑞典外交官陪同下从宁波搭乘火车前往北京途中，被多名便衣警员强行带走。

据宁波市公安机关介绍，2018年1月，宁波公安机关发现桂有涉嫌从事为境外非法提供国家秘密、情报，危害国家安全的违法犯罪活动。

1月20日上午8时左右，桂敏海在两名外籍人员护送下，坐外交牌照车辆悄悄离开宁波，到上海虹桥火车站后，立即乘坐中午11时10分G126次高铁前往北京。根据公安机关掌握的情况，桂敏海携带了多份涉及国家秘密情报资料。

桂敏海强调，自己原本在宁波过着平静的生活，但是被瑞典大使馆的人员打乱了。

他说，瑞典相关人员从其被刑满释放以后，不断和他取得联系。在明知他仍有一个非法经营案尚未了结，按照法律规定不能出境的情况下，还是不停鼓动和唆使他回瑞典。

“瑞典的领事馆人员也悄悄跑到宁波来，给我提供了好几套回瑞典的方案，并且说我离成功只有一步之遥。只要走出这一步，就可以成功回瑞典。”桂敏海说，在这种情况下他心动了，最后瑞典确定了一个方案——让他以看病为名到瑞典驻北京大使馆，然后找机会回瑞典。

“我在无形中成了棋子”

桂敏海为什么会得到瑞典大使馆如此关注？

早在2016年初，桂敏海曾因“失踪”事件成为舆论关注的焦点。当时，新华社等媒体曾对此事进行报道。报道提到，桂敏海生于1964年5月，原籍浙江宁波，1996年取得瑞典国籍。2003年12月8日晚21时17分，桂敏海驾车从宁波市江东区驶往镇海区途中，经过宁波某大学时，将一名横过马路的在校女大学生撞倒致其死亡。2004年8月，桂敏海因交通肇事罪被法院判处有期徒刑两年，缓刑两年。

据宁波公安机关介绍，2004年10月，桂敏海缓刑考验期间谎称瑞典护照丢失，向当地派出所骗取报案回执，并以此向瑞典驻上海总领事馆申领了新的护照。随即，桂敏海冒用他人身份证件从云南边境脱逃出境。

2015年10月18日，桂敏海到内地投案，宁波市中院撤销缓刑，对其交通肇事罪收监执行有期徒刑2年。2017年，桂敏海交通肇事罪刑满释放。

宁波公安机关表示，目前桂敏海涉嫌非法经营一案仍在侦查，尚未终结。桂敏海交通肇事罪刑满释放后，向公安机关承诺不离开宁波，如需要离开宁波也会报告公安机关。

根据中国《出境入境管理法》规定，被判处刑罚尚未执行完毕或者属于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的外国人，不准出境。

桂敏海强调，瑞典相关人士在明知其不能出境的情况下，仍多次鼓动他回瑞典。“现在回过头来看，我可能成了瑞典相关人士的棋子。在他们的鼓动下，我再一次触犯了法律，原来的美好生活也都被毁掉。”

据宁波市公安机关介绍，2017年12月12日，桂敏海称，为了弥补父亲去世未能奔丧的遗憾，想照顾陪伴年老体弱的母亲，希望在宁波居住一段时间，并以此为由向公安机关提出在宁波居留的申请，公安机关为其办理居留许可。

“在我被捕之前，我过着舒适、方便和体面的生活，一方面我在舒适的生活环境中写作了大量的诗歌和文章，还准备写作一本关于瑞典东印度公司在中国贸易的英文著作，另一方面我每天陪伴年迈的母亲，和姐姐们一起承欢母亲膝下，其乐融融。”桂敏海在给瑞典大使的信中写道。

▲桂敏海写给瑞典大使的信。

他还写道，“但是你们不断地催促我，诱惑我，让我一步步深陷到你们编织的‘梦景’之中。你们以为我看病为幌子，鼓动驱使我再次走上错路，甚至知道我有颈椎病以及牙齿缺失，也不让我在中国及时就医，一味地催促我回国。你们如此把我推到风口浪尖上，既是对我的生命健康严重的不负责任，也使我在无形中成了你们的棋子。”

桂敏海接受采访时称，过去他在瑞典的时候并未受到过特殊关注，而且他已经有快10年没有生活在瑞典了。

“从我投案自首回来服刑开始，瑞典政府对我特殊关注。尤其是这一次，他们表现出特殊的关注。我判断2018年是瑞典大选年，我这个事情对于瑞典某些政治人物来说，对他们大选年的一些政治活动会有加分，甚至也不排除有人要利用这件事情给中国政府添点麻烦。”桂敏海说。

真假“渐冻症”

对于桂敏海近日从宁波赴京一事，外媒报道称，桂敏海此行去北京时由两名瑞典外交官陪伴，瑞典大使馆安排他来检查渐冻症的症状。

桂敏海说，“到现在为止，没有医生诊断我得了渐冻症。瑞典说我得了渐冻症，有夸张和利用这个事情的意思。”

记者获得的一份宁波市医疗中心李惠利医院的疾病诊断意见书显示，桂敏海患有脊髓型颈椎病，而非“渐冻症”。

桂敏海的姐姐桂敏芬也提到，桂敏海近期被查出有比较严重的颈椎病，引起手部肌肉萎缩，医院诊断是颈椎有问题引起的。而瑞典相关人员以帮他治病为借口，在明知其在国内还有未了结的案子、暂不能擅自离开中国的情况下，频繁地与他联系，唆使、鼓动他离开中国。

桂敏芬呼吁桂敏海的女儿Angela相信中国政府及其父亲，称桂敏海会在合适时间联系她。

2017年11月10日，桂敏海家人帮其联系了一家三甲医院——宁波市医疗中心李惠利医院做了全面检查，医生诊断是颈椎第六、七节变形导致压迫神经受损引起的肌肉萎缩。

宁波市公安机关介绍，近日，上海、宁波5位骨科和神经科专家专门对桂手部肌肉萎缩的病情进行了诊断，专家的意见认为是颈椎压迫神经引发肌肉萎缩，基本排除渐冻症。

另据外媒报道，桂敏海2月2日获得国际出版家协会2018年度伏尔泰奖。国际出版家协会称，桂敏海虽然知道他所承担的风险，但他仍然勇敢地继续出版。

但据澎湃新闻等媒体此前报道，桂敏海所出版的书籍都是胡编乱造的，制造了很多谣言。

前述报道称，桂敏海从一个偶然的机会开始从事书籍编纂和出版工作，2012年，他和别人合伙成立香港巨流传媒有限公司，从事书籍发行工作，销售的对象主要是中国内地人士。

据其员工说，桂敏海写的书都是胡编乱造、从网络上下载的，或从杂志上拼凑的，制造了很多谣言，对社会造成了不良的影响。

对于获得伏尔泰奖一事，桂敏海说，“有这事吗？我想请媒体给国际出版家协会传句话：我不想也不会接受给我颁发这么一个奖项，否则我就又被人利用了。我也希望国际出版家协会能尊重我的个人意愿。”

“假如他们（瑞典政府）还要继续拿我的事情说事儿的话，我可能要考虑放弃瑞典国籍。”桂敏海说，他希望在中国过平静安逸的生活，也希望自己的家人过好自己的生活，不要再被任何人利用。

责任编辑：张建利