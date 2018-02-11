原标题：国学大师饶宗颐 一代通儒的三面人生

100余种著作，1000余篇论文；集历史学家、考古学家、文学家、经学家和书画家于一身。茹古涵今之学，上及夏商，下至明清经史子集、诗词歌赋、书画金石，无一不精；贯通中西之学，甲骨敦煌、梵文巴利、希腊楔形、楚汉简帛，无一不晓。他就是国学大师饶宗颐。饶宗颐先生1917年生于广东潮安富贵之家，父亲饶锷是闻名岭南的学者。1949年10月移居香港，此后饶宗颐在美、法、新加坡、日本等地周游讲学，均有不浅影响。2月6日凌晨，先生在睡梦中逝世，享年101岁。

2015年4月28日，北京，饶宗颐在“学艺融通—饶宗颐百岁艺术展”开幕式上。 图/视觉中国

享年101岁，90多岁时仍在发表学术文章，著作等身；生前与季羡林齐名，学界称“南饶北季”

姓名：饶宗颐

终年：101岁

籍贯：广东省潮州市潮安县

生前职业：教授、著名汉学家

主要著作：《饶宗颐二十世纪学术文集》

100余种著作，1000余篇论文；集历史学家、考古学家、文学家、经学家和书画家于一身。茹古涵今之学，上及夏商，下至明清经史子集、诗词歌赋、书画金石，无一不精；贯通中西之学，甲骨敦煌、梵文巴利、希腊楔形、楚汉简帛，无一不晓。

他就是国学大师饶宗颐。

饶宗颐先生1917年生于广东潮安富贵之家，父亲饶锷是闻名岭南的学者。1949年10月移居香港，此后饶宗颐在美、法、新加坡、日本等地周游讲学，均有不浅影响。

2月6日凌晨，先生在睡梦中逝世，享年101岁。

惊人天赋的大师

17岁加入学者云集的禹贡学会

“茫茫禹迹，画为九州”，这是饶宗颐给北京大学城市与环境学院教授唐晓峰主编《九州》的题词。饶先生是《九州》第三辑《先秦历史地理专号》荣誉主编。请他做荣誉主编，这件事还得追溯到1934年。

唐晓峰跟记者讲起这件事的来龙去脉。1934年，年仅17岁的饶宗颐参与了顾颉刚先生创办的禹贡学会，学会汇集了当时国内最重要的学者。饶宗颐和当时的学术领袖顾颉刚常有学术交流。顾颉刚编《古史辨》，编了七卷后，想将第八卷专门设为历史地理《古地辨》，就请年轻的饶宗颐来编。“一个大学者请那么年轻的饶宗颐来编书，这是非常重要的。后因时局动荡此事未竟。”唐晓峰对记者说。

“我在香港见到饶宗颐先生，他跟我说《古地辨》当年是让他来做的。我们才知道这回事儿。他说他当时把第八卷的目录、选择的文章已经登在《责善》杂志了。后来我们在《责善》上找到了饶先生发的目录，确有其事。这一点很多人不知道，但在学术史上这是很重要的一件事情。”唐晓峰说。

中山大学古文字研究所所长、教授、中大饶宗颐研究院执行院长陈伟武，用“惊人”形容饶宗颐的天赋：“饶先生有特殊家庭背景，特殊经历与惊人天赋，他用学术滋养艺术，又用艺术反哺学问，互相促进发展。他的个人成就是不可复制的。”

广东省文联专职副主席洪楚平跟饶先生认识了十多年，“睿智的老人”洪楚平这样形容饶宗颐。“这些年一直帮饶先生在广东办画展，十多年来，与饶先生交往如沐春风。他非常亲切，跟任何人交往完全没有架子，对年轻人谆谆善诱，陪着他看展览，很多东西我们不懂得，问老人家，老人家就笑一笑，用很浅显的东西来介绍。”洪楚平说。

宽广胸怀的严谨学者

“学问没有大小，只有正确与否”

“泰山北斗式的人物”“笔耕不辍的世纪老人”，饶宗颐先生《书法六问》等多部书画类著作的责编、人民美术出版社选题项目部主任张啸东博士，谈起饶先生丝毫不吝赞美之词。

“我博士毕业后在人民美术出版社做图书编辑，跟饶先生有了工作的交集。汇集饶先生一生对书法所做研究的菁华的《书法六问》一书的国内简体版，是由我来做的责编。”张啸东对记者讲起两人的渊源。

《书法六问》中，有这样一段话：书法生于线条。文字的诞生，出自笔画交错的形式。许慎《说文解字》云：“文，逪（错）画也。”一开始，饶先生写的是“逪”，但《说文解字》里用的是“错”字，只有段玉裁《说文解字注》才是写作“逪”字，所以张啸东就建议用了一个括号注出许慎一书的原文。当时负责联系的中间人对他说，你一个小年轻敢改国学大师饶先生的文字。没成想，后来饶先生居然特地让中间人带话给他：“学问没有大小，只有正确与否，啸东所改是对的，一定代我谢他。”

“这种为了一个字，商量很多次的来往有好几次，这也表现了一位大师宽广的学术胸怀。”张啸东说，“他老人家讲，学问勿分老幼，谁讲的对，就按谁的来。”

笔耕不辍的世纪老人

九十多岁仍在发表学术文章

与饶先生交往，很多人印象深刻的是饶先生身体特别好。“他不健壮，但整个身体经络气息都特别通畅。你和他握手时，可以感觉到他的筋骨特别柔顺。90多岁还能双盘打坐，两个脚能翻到膝盖上面，‘哗’就能坐起来。显然这是一种修养达到的身体状况。”唐晓峰回忆。

“饶先生身体素质不错，能沉下心来做学问，寿限很长，我老爸是98岁，差两岁没到一百。做学问比较平静，寿限比较高。”季羡林之子季承说，饶先生终身致力于学问，很不简单，我父亲很佩服他。

“1998年-2008年十年间，我每年去香港都会拜访他，去他家里吃饭。每次去，他都会问内地学术发展、有没有新的考古学发现。我一边给他讲，他就一边记，随时插话，联系其他的知识。”唐晓峰回忆。

张啸东对记者说，饶公到晚年还在看书，九十多岁还在发表学术文章，这是非常不得了的事情，一个人能活到老学到老，研究、创作到老，这是看似平凡，其实伟大而不可及的，饶先生做到了。

■ 轶事

与季羡林“神交”：千里传简书“博一笑”

饶宗颐先生的生活轨迹基本都在香港，但在内地，饶先生亦不缺赞美，学界有个说法，“南饶北季”，称的便是饶宗颐和季羡林。季先生曾表示：“近年来，国内出现各式各样的大师，而我季羡林心目中的大师就是饶宗颐。”饶宗颐对季羡林的敬慕也很直接：“季先生是中国唯一的。”

1984年9月10日，时为农历中秋，季先生诵着苏东坡“但愿人长久，千里共婵娟”之句，神驰南天，为饶先生的《饶宗颐史学论著选》洋洋洒洒写下序言，“饶先生治学方面之广，应用材料之博，提出问题之新颖，论证方法之细致，给我们留下深刻的印象，在给我们以启发。我决不敢说，我的介绍全面而且准确，我只不过是尽上了我的绵薄，提出了一些看法，供读者参考而已。”季先生如此写道。

如季羡林儿子季承对记者说的，两位先生“神交”多，一南一北，互相尊敬，君子之交。季先生去香港看饶先生，饶先生来北京拜访过季先生，两人多年以书信来往。

2008年，来京的饶先生专程看望了住院的季羡林，自己带来字一幅，题字“松高唯岳”；“荷花图”一幅，题“大士生兜率，空池满百莲”一诗。还赠给季老自己的学术集，并谦虚地说：“这些只是些乱七八糟的东西，您有时间就翻一翻。”

“两人学术上共通，见面少，书信来往多。”季承告诉记者。2000年季羡林大寿时，饶宗颐写信给他，称：恨身处南裔，不能抠衣趋贺。谨电传寸简，聊申南山之颂。并请李均明代呈，以博千里一笑。

记者此前拜访季承，进入客厅，看到三面书架，其中一个书架摆放着一整排《饶宗颐二十世纪文集》，共20册，书面有些泛黄。季承告诉记者，这是饶先生送给季先生的。

新京报记者 王俊

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责任编辑：刘德宾 SN222